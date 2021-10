Mercatino Antiquario di Ascoli, l’edizione straordinaria il 16 e 17 ottobre 2021

Nelle piazze del Centro Storico tanti espositori di antiquariato, collezionismo, modernariato, vintage

ASCOLI PICENO – Sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021, dalle ore 9 alle 19, le piazze più belle del centro storico di Ascoli Piceno diventeranno il salotto che ospiterà numerosi espositori di antiquariato, collezionismo, modernariato, vintage e molto altro ancora. Si chiama edizione straordinaria perché, insieme a quella di aprile, è la più grande e frequentata dell’anno, con una presenza maggiore anche di visitatori provenienti da fuori Regione. Inoltre questa data coincide con le giornate FAI di Autunno e quindi un flusso di persone ancora maggiore che si muovono per le città d’arte.

Oltre a Piazza del Popolo e Piazza Arringo, con gli stand aperti già da sabato mattina, la passeggiata al mercatino si allarga come sempre a partire dalle 16 di sabato in via del Trivio e Chiostro di San Francesco dove, oltre ai banchi dei rigattieri, è ricca la presenza di artigiani con i loro lavori creativi unici. E per gli amanti del cibo un giro è d’obbligo in Piazza Roma, dove è possibile trovare prodotti enogastronomici locali e non: spezie, vino, salumi, confetture, miele…tutti rigorosamente di alta qualità.

Ma è il collezionismo il vero protagonista, dopo trent’anni il mercatino di Ascoli è diventato leader in Italia nel settore dell’antiquariato, collezionismo e vintage essendo una garanzia di presenza e qualità. Dal comò all’armadio, dalla ceramica Fama a Castelli, dai vetri ai lampadari, tappeti, avori, quadri e tanto altro il mercato mette a disposizione.

A proposito di collezionismo novità di questa edizione è la collaborazione con Ascoli Musei tramite il progetto “Una città da collezione”. Si tratta di una serie di appuntamenti alla scoperta delle grandi collezioni d’arte presenti in città a partire da domenica 17 ottobre, tutte le domeniche del mercatino, con la mostra La Ricerca della Bellezza della collezione Cavallini Sgarbi. Per info e prenotazione obbligatoria: 0736 298213 | 333 327 6129. Costo: € 15. Necessario il Green pass.

Torna anche l’atteso appuntamento con TI RACCONTO ASCOLI, le visite guidate alla scoperta della città le domeniche del Mercatino. Grazie alla guida esperta dell’Associazione Marche V Regio, in collaborazione con il Mercatino Antiquario, andremo alla scoperta di “Ascoli e la sua pietra” con una passeggiata tra piazze, palazzi, chiese, grotte. E’ possibile prenotare e lasciarsi guidare nella città del travertino. La partenza è alle ore 10.30 davanti il centro informazioni turistiche di piazza Arringo. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno prima (fino ad esaurimento posti), il contributo per la visita guidata è di € 15, i bambini fino a 12 anni gratis. Saranno rispettate tutte le norme anti-Covid. Per info e prenotazioni 347 8304951 – 347 6590764 scopriascoli@gmail.com

A grande richiesta e per la gioia dei più piccini torna il Mercatino dei Bambini, domenica 17 ottobre come al solito in via d’Ancaria. Tutti i bambini che lo desiderano possono partecipare in tutta libertà al mercatino a loro dedicato e diventare piccoli commercianti per un giorno. Per maggiori informazioni contattare Laura Trontini 3470585579.

Il Mercatino Antiquario vi aspetta per vivere insieme il centro storico tra bellezza ed esperienza.

INFO: Tel e fax 0736 256956 FB @Mercatino.Antiquario www.mercatiniantiquari.com

Orario: Piazza del Popolo e Piazza Arringo sabato e domenica dalle 9 alle 19 – Via del Trivio, Chiostro di San Francesco sabato dalle 16 alle 20, domenica dalle 9 alle 19.

Prossime edizioni 2021: 20 e 21 novembre – 11 e 12 dicembre