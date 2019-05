Marche, Visita ministro Bussetti: intervento di Bravi e Sciapichetti

MARCHE – In merito alla visita del Ministro Bussetti gli assessori regionali Bravi e Sciapichetti hanno dichiarato quanto segue:

“Se il ministro Bussetti vuole cambiare idea e vuole incontrare i sindaci delle scuole nelle aree del cratere a rischio di riduzione di organico noi siamo contenti, ma non dica che il programma inviatoci dalla prefettura di Ascoli Piceno è una fake news. Il nostro unico obiettivo è garantire il mantenimento del personale scolastico nel cratere: la priorità non è solo completare l’organico, ma dare stabilità al sistema per almeno 5 anni, perché le scuole sono il baluardo in ogni comunità. Non si possono chiudere, piuttosto vanno mantenute in una logica di lungo periodo, perché la presenza dei servizi scolastici è la prima motivazione che spinge le persone a tornare nelle proprie comunità.

Siamo intervenuti perché siamo convinti che la voce dei territori sia fondamentale e quindi il nostro coinvolgimento un passaggio necessario per un confronto istituzionale proficuo.

In collaborazione con l’Ufficio scolastico abbiamo portato avanti una trattativa certosina, continua e mirata sull’organico. Abbiamo fatto un lavoro scuola per scuola e avevamo già chiesto di poter incontrare il ministro per garantire il budget. In allegato il programma ufficiale che ci è stato comunicato dalla Prefettura di Ascoli e non smentito da nessuno”.

Consorzio Universitario Piceno – Programma della visita del Prof. Marco Bussetti – Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica – Ascoli Piceno – 09 maggio 2019

Ore 10.30 – Visita all’Istituto di Istruzione Superiore “Fermi – Sacconi – Ceci” (Via della Repubblica, 31)

Presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Fermi – Sacconi – Ceci” è attivato, in collaborazione con la Fondazione ITS di Recanati (MC), il corso post-diploma di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) denominato “Smart Technologies e Materiali Innovativi”, che si pone l’obiettivo di formare Tecnici Superiori con competenze altamente specialistiche anche nell’area Industry 4.0, in grado di gestire, organizzare, controllare e garantire l’efficienza, il corretto funzionamento e la sicurezza dei processi di produzione.

Ore 12.00 – Visita alla Scuola Elementare “Don Giussani” (Via dei Narcisi, 2)

La scuola elementare “Don Giussani” è sita nel quartiere di Monticelli, il più popoloso di Ascoli Piceno, che punta ad una riqualificazione di rigenerazione urbana con un progetto già finanziato di 18 milioni di euro. La Scuola rappresenta un buon modello di presidio di identità e condivisione di valori e soprattutto di lotta al degrado con l’istruzione e l’aggregazione.

Ore 13.30 – 14.30 – Pranzo

Ore 15.00 – Visita al nuovo Polo Universitario “Sant’Angelo Magno” (Via della Rimembranza)

Il Polo Universitario “Sant’Angelo Magno”, eccellenza universitaria per il Piceno, è frutto di un ingente investimento effettuato dal Comune di Ascoli Piceno. La struttura è stata concessa in comodato gratuito all’Università di Camerino, che vi svolge i corsi della Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” di Ascoli Piceno. Il programma di completamento e sviluppo del sito prevede la ristrutturazione dell’ala nord del Polo, per aule ed uffici, e la realizzazione di una residenza universitaria con ammessa mensa.

Ore 16.00 – Palazzo dei Capitani – Sala della Ragione (Piazza del Popolo)

Il sistema universitario del Piceno: realtà attuale e prospettive future.

Saluti introduttivi

Avv. Guido Castelli (Sindaco di Ascoli Piceno e Presidente dell’Assemblea del Consorzio Universitario Piceno)

Dott.ssa Rita Stentella (Prefetto di Ascoli Piceno)

On. Giorgia Latini (Vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione – Camera dei Deputati)

Prof. Claudio Pettinari (Rettore dell’Università di Camerino)

Prof. Sauro Longhi (Rettore dell’Università Politecnica delle Marche)

Relazioni

Prof. Gian Luca Gregori

L’impatto socio – economico del sistema universitario nell’area del Piceno.

Avv. Achille Buonfigli (Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario Piceno)

Dalla Relazione di Fine Mandato 2013 – 2018 alle prospettive di sviluppo futuro del Sistema Universitario del Piceno.

Conclusioni

Prof. Marco Bussetti (Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica)

Ore 18.30 – Partenza per Roma