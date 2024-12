“Marche for all”, gli ultimi appuntamenti del 2024

Il 15 dicembre escursione alla Riserva Naturale dell’Abbadia di Fiastra, il 19 dicembre alla scoperta del torrente Monocchia ad Appignano. Grande successo per il progetto di turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità

MACERATA – Ultimi due appuntamenti del 2024 per “Marche for all” il progetto di turismo accessibile gestito dall’ATS 15 in partenariato con la Regione Marche nell’ambito di un programma della Presidenza del Consiglio dedicato al “turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità”.

Il progetto nasce dall’esigenza di realizzare attività condivise e integrate con il territorio con l’obiettivo di unire accessibilità, natura e cultura ed è rivolto a promuovere bellezze poco conosciute consentendo anche alle persone disabili e ai loro accompagnatori di godere dei percorsi presenti nei Comuni dell’ATS 15 (Appignano, Corridonia, Macerata – Capofila, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia, Urbisaglia).

“A partire dall’agosto 2023 sono state realizzate 40 passeggiate a cui hanno partecipato, complessivamente, 300 persone a testimonianza del grande successo registrato dal progetto Marche for all che dimostra la grande attenzione della Regione Marche e dei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 15 alla disabilità – ha commentato il vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Francesca D’Alessandro -. Un progetto di grande valore che promuove il turismo accessibile e inclusivo e che dà l’opportunità, a tutti, di scoprire il nostro straordinario patrimonio naturale e culturale”.

Gli ultimi due appuntamenti dell’anno si svolgeranno domenica 15 dicembre, alle ore 10:30, alla Riserva Naturale dell’Abbadia di Fiastra e giovedì 19 dicembre, alle ore 14:30, presso Il Coppo, alla scoperta del torrente Monocchia ad Appignano.

È disponibile il servizio di accompagnamento gratuito in natura con Guide Ambientali Escursionistiche destinato a turisti diversamente abili e ai loro accompagnatori. I partecipanti con limitata mobilità potranno, su richiesta e gratuitamente, essere accompagnati nei percorsi con la Joëlette, una carrozzina fuoristrada monoruota che permette alle persone con disabilità di fare escursioni anche su sentieri accidentati. È prevista inoltre la possibilità di attivazione di un servizio a chiamata gratuito per accompagnamenti sugli itinerari con il mezzo attrezzato per il trasporto di persone in carrozzina.

Le informazioni sui percorsi e il calendario aggiornato delle escursioni sono disponibili nel sito di Marche Active Tourism. Per richieste specifiche e per iscrizioni alle escursioni scrivere ad accessibile@activetourism.it o telefonare al numero 0733-280035.