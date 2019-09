Marche, domani torna #EUinmyregion

Sabato in bici o sul bus per scoprire l’Europa nelle Marche.Iniziative in programma a Pesaro, Ancona, Fermo, Porto San Giorgio e Camerino

MARCHE – In bus o in bici per scoprire quanta Europa c’è nelle Marche. Sabato 28 settembre torna #EUinmyregion, la campagna che è stata lanciata dalla Commissione Europea per promuovere la conoscenza dei tanti interventi realizzati sui territori con l’apporto comunitario e che nelle Marche si traduce con una serie di eventi organizzati dalla Regione. L’iniziativa di sabato metterà al centro il sostegno arrivato in particolare dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale delle Marche per potenziare il trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile. E lo farà offrendo l’opportunità di partecipare a bici tour e speciali corse in bus accompagnati da guide turistiche alla scoperta delle bellezze della città e dei tanti interventi realizzati anche grazie a risorse europee. Ad aprire il bici tour in programma a Pesaro, sabato alle ore 10, ci saranno: il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, l’assessora alle Politiche comunitarie Manuela Bora e l’assessora alla Sostenibilità del Comune di Pesaro Heidi Morotti, a testimonianza dell’importanza di un’iniziativa che vuole contribuire ad una maggiore consapevolezza del ruolo dell’Europa nei territori.

I bici tour alla scoperta di Pesaro, da gustare in sella ad una bici a pedalata assistita, partiranno dal Parcheggio del Curvone (Via dei Partigiani 54) alle ore 10, 11.30, 14.30 e 16 (durata: 1 ora e 30 minuti circa). La partecipazione è gratuita, è necessaria la prenotazione su europa.marche.it.

Per partecipare alle corse sul bus con guida turistica non sarà necessario un biglietto speciale, sarà sufficiente il consueto titolo di viaggio. Ecco le corse targate #EUinmyregion: ad Ancona la linea 1/4 in partenza alle ore 16.05 dal Capolinea di Tavernelle e alle ore 16.41 da Piazza IV novembre; la linea Fermo- Porto San Giorgio in partenza alle 15 da Largo Calzecchi (Fermo) e alle 16 dalla Stazione (Porto San Giorgio); a Camerino la linea rossa in partenza dal capolinea alle 12.30 e la linea gialla in partenza dal capolinea alle ore 13.