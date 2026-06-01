“Marche Custom Show. American Custom World” oggi ad Appignano

Allo Stadio di via degli Impianti Sportivi ad Appignano: moto e auto custom americane, espositori, musica live, balli country e area food & beverage in pineta. Ingresso gratuito

APPIGNANO – Appignano accende i motori con il “Marche Custom Show – American Custom World”, l’evento dedicato all’universo custom americano che oggi martedì 2 giugno porterà allo Stadio comunale di via degli Impianti Sportivi, una giornata di spettacolo, passione e intrattenimento per tutte le età. L’iniziativa è organizzata in collaborazione tra Harleysti Marchigiani e Unione Sportiva Appignanese, con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Appignano.

“Il Marche Custom Show rappresenta per Appignano un’occasione speciale per accogliere una manifestazione originale, vivace e di grande richiamo, che valorizza il nostro territorio e lo rende protagonista – dichiara il sindaco Mariano Calamita – E un evento che unisce passione, cultura motoristica e spirito di condivisione, capace di coinvolgere appassionati, famiglie e curiosi in un’atmosfera di festa e aggregazione”.

Sarà una vera festa a cielo aperto, pensata per appassionati, famiglie e curiosi, nel segno di un immaginario inconfondibile fatto di cromature, motori, libertà e stile. Il Marche Custom Show nasce infatti come fiera dedicata al mondo custom americano, dove Harley-Davidson, Indian e Buell personalizzate incontrano le iconiche muscle car statunitensi, protagoniste di un esclusivo parcheggio mostra dedicato.

Accanto ai veicoli, il pubblico potrà immergersi in un’esperienza ricca e coinvolgente grazie alla presenza di espositori del settore custom, officine specializzate, concessionarie, customizer, accessori e abbigliamento tematico. A rendere ancora più viva l’atmosfera contribuiranno musica rock dal vivo e di sottofondo per l’intera giornata, balli country e numerosi altri momenti di animazione capaci di trasformare l’evento in un appuntamento di forte richiamo per il territorio.

Non mancherà uno spazio dedicato al gusto

con una suggestiva area food and beverage allestita nella pineta, pensata per offrire ristoro e convivialità anche nelle ore più calde della giornata, con una proposta in stile street food.

L’evento prenderà il via alle ore 9.00, mentre l’arrivo di auto e moto americane è previsto per le ore 10.00; alle 14.00 si terrà la premiazione del Bike & Car Show, uno dei momenti più attesi del programma.

Il Marche Custom Show si annuncia come un evento di grande impatto scenico e aggregativo, capace di coniugare spettacolo, cultura motoristica e spirito di condivisione. Appignano si conferma ancora una volta un borgo dinamico e accogliente, pronto a ospitare manifestazioni originali e di qualità, in grado di attrarre visitatori e offrire nuove occasioni di promozione territoriale.