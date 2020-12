Marche, chiusura degli Uffici regionali il 7 dicembre

ANCONA – Gli Uffici regionali restano chiusi nella giornata di lunedì 7 dicembre 2020, a ridosso della festività dell’Immacolata Concezione.La chiusura consente all’amministrazione regionale risparmi di gestione.Anche le sedi dell’Ufficio Speciale Ricostruzione rimarranno chiuse.Resterà in servizio il personale della Protezione civile in turnazione e sarà garantito il presidio a supporto dei servizi informatici erogati online verso l’esterno, della comunicazione istituzionale e dei servizi sanitari per il monitoraggio della situazione pandemica, nonché tutte le attività che si dovessero rendere necessarie per le situazioni di emergenza e di eventuale maltempo.