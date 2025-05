Marche, 24esima Giornata Nazionale del Sollievo: le iniziative

Palazzo Raffaello si illuminerà in azzurro; in programma su tutto il territorio regionale convegni, corsi formativi, una camminata, la Ciclopedalata per tutte e tutti

ANCONA – Il 25 maggio 2025 si celebra la XXIV° Giornata Nazionale del Sollievo istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per promuovere e testimoniare “la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo giovarsi di cure destinate alla guarigione”.

È occasione per sensibilizzare alla crescita di una cultura diffusa della lotta alla sofferenza e al dolore, per una qualità di vita possibile in tutte le fasi della malattia, fino alla fine.

La Regione Marche, da sempre attenta a questi temi e impegnata nella formazione continua del personale del Servizio Sanitario Regionale (SSR), ha disposto per l’occasione l’illuminazione in azzurro del Palazzo Raffaello, a simboleggiare l’adesione e la partecipazione a questa importante iniziativa nazionale.

L’attenzione al dolore, alla sofferenza e al loro sollievo è un impegno profuso quotidianamente da tutti i professionisti del Sistema Sanitario Regionale, grazie ad un lavoro di squadra che coinvolge medici, infermieri, psicologi, terapisti della riabilitazione, assistenti sociali, operatori socio-sanitari, assistenti spirituali. Grande il lavoro svolto anche dalle organizzazioni del volontariato in campo domiciliare nell’ambito delle reti oncologiche, di cure palliative e di terapia del dolore.

In occasione della giornata del Sollievo sono in programma una serie di iniziative su tutto il territorio.

Il 23 maggio nella Sala Consiliare del Comune di Ancona dalle ore 9,15 il convegno “Cure Palliative: una speranza per la cura dell’uomo?” che ha lo scopo di aprire un confronto tra professionisti sulle cure palliative moderne attraverso la tradizione della loro erogazione.

Sabato 24 maggio alle ore 15, presso il Santuario Beato Benedetto di Fossombrone, in programma la Camminata lungo il percorso de “l’anello del cammino dei Cappuccini”, organizzata dall’Hospice “Il Giardino del Duca” dell’AST Pesaro-Urbino, insieme ai Frati Cappuccini di Fossombrone.

Sempre nella giornata di sabato 24 maggio, presso l’Abbadia di Fiastra a Macerata, lo IOM Jesi-Macerata e l’UOC Terapia del dolore cure palliative AST Macerata, organizzano il convegno “Insieme contro il dolore nel paziente oncologico”, per fare il punto sulle cure palliative e la terapia del dolore nella provincia. Il convegno è aperto a tutte le figure professionali del SSR e rappresenta un’occasione unica per fare chiarezza sui percorsi assistenziali e confrontarsi su sviluppi futuri.

Dall’inizio di maggio, si stanno svolgendo gli incontri del corso di formazione su “I mille volti del bisogno: la visione caleidoscopica in cure palliative”, organizzato dalla Fondazione pro Hospice di Loreto e AST Ancona. Il corso si svolge presso l’aula didattica dell’ex CRASS di Ancona e propone un approccio multidimensionale alle cure palliative, mettendo in luce la complessità dei bisogni che emergono nel percorso di accesso a queste cure.

Il corso offre una prospettiva integrata che unisce aspetti medico-legali, emotivi, clinici e organizzativi, mirando a creare un modello di cura palliativa completo e centrato sul paziente, sulla famiglia, sul team di cura, con uno sguardo attento anche alla richiesta continua e complessa di cure palliative, sia in ambito ospedaliero che territoriale.

La Fondazione pro Hospice di Loreto organizza anche un ulteriore corso formativo di due giornate, in programma per sabato 31 maggio e sabato 7 giugno, dal titolo “Cure Palliative: il luogo della domanda continua”, con l’obiettivo di offrire spunti di riflessione per gli operatori che lavorano nelle reti di cure palliative.

Il 7 giugno infine, è in programma la “Ciclopedalata per tutte e tutti – Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche” (dalle ore 9 alle 12), un grande evento solidale che attraverserà le città di Pesaro e Fano, organizzato dalla Fondazione Wanda di Ferdinando ETS, Associazione Maruzza Marche ODV, UISP delegazione provinciale di Pesaro e regionale, CSV Marche delegazione Pesaro, Associazione T’immagini onlus, Associazione Genìa, FIAB (Fano for Bici) e Road Runners, con il patrocinio della Provincia di Pesaro Urbino e del Comune di Pesaro.