Macerata, prorogata al 16 aprile la mostra “Metamorphosis”

MACERATA – Prorogata fino al 16 aprile la mostra “Metamorphosis” di Paola Tassetti vincitrice del Premio Pannaggi / Nuova Generazione 2022 ideato dall’Associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi e rivolto agli artisti emergenti under 40 delle Marche.

La mostra curata da Paola Ballesi, è allestita nelle sale di Palazzo Buonaccorsi, in un percorso artistico che nasce da una innata fascinazione e un approfondito studio sul tema della metamorfosi, quel mutamento della realtà dato dall’inesorabile trascorrere del tempo che è statoanche uno dei motivi letterari, artistici e filosofici più intriganti e indagati in ogni epoca storica.

Nella sua ricerca di una nuova realtà in movimento, appare indispensabile all’artista il recupero del passato, scrigno di antichi saperi, di miti e di riti che permettano di percorrere con più consapevolezza le strade del futuro. Paola Tassetti prende dunque le mosse dai pionieristici studi di medicina di Andrea Vesàlio, dalle sue straordinarie tavole anatomiche, realizzate a Venezia dagli artisti della scuola di Tiziano Vecellio. Nascono così le sue Psicogeografie, tavole anatomiche e composite installazioni di frammenti e reperti che raccontano spaccati di metamorfosi fiorite sia sulle tele che nelle installazioni. Opere che danno spazio ad una visione del mondo che ricostruisce l’antico potente nesso tra microcosmo e macrocosmo, tra l’uomo e la natura, l’arte e la scienza.

Due appuntamenti per visitare la mostra con l’artista sono previsti domenica 26 marzo alle

15.30 e domenica 2 aprile alle 16.30 previa prenotazione da effettuare telefonando allo 0733 256 361 . L’evento è compreso all’interno del biglietto d’ingresso al museo.

La mostra è visitabile a marzo da martedì a domenica con orario 10 – 13 / 15 – 17.30 e ad aprile dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

Info: info@maceratamusei.it , tel. 0733 256 361