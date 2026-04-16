“Mario Pompei. Essere Scenografo”, dal 18 aprile al 2 giugno 2026 la mostra a Macerata

MACERATA – Nella Giornata Mondiale del Teatro, istituita dall’International Theatre Institute e da esperti dell’UNESCO per la prima volta il 27 Marzo 1962, Fondazione Carima di Macerata e Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, due realtà custodi del patrimonio culturale e artistico del territorio, celebrano il genio immaginifico dello scenografo, annunciando la mostra esclusiva “Mario Pompei. Essere Scenografo”.

Bozzetti, scene e costumi e la messa in scena della fiaba musicale Le peripezie di Pinco Pallino.

Curata dagli storici Pierfrancesco Giannangeli e Maria Letizia Paiato, con l’allestimento di Benito Leonori, scenografo e direttore tecnico della Fondazione Pergolesi Spontini, la mostra svela il processo creativo che lega il disegno all’emozione del palcoscenico, attraverso l’universo di un artista che ha saputo coniugare il rigore teatrale con la fantasia del mondo dei piccoli e che già conta su un secondo appuntamento espositivo, programmato all’inizio dell’autunno 2026, ai Musei Civici di Palazzo Pianetti di Jesi, dove Pinco Pallino sarà di nuovo protagonista anche per specifici progetti didattici, a cura di Petra Leonori.

Illustratore visionario, scenografo impareggiabile, cartellonista audace e anche scrittore, Mario Pompei, tra i più raffinati interpreti dello stile Déco del Novecento italiano, ha saputo raccontare il teatro e la vita attraverso un tratto inconfondibile, sospeso tra il rigore della prospettiva e la magia del colore, segnando la cultura visiva italiana della prima metà del XX secolo. Il fulcro dell’esposizione è la sua attività per il teatro, che lo ha visto collaborare con le più grandi compagnie dell’epoca e realizzare allestimenti storici per le più

famose opere di lirica, balletto, prosa e varietà.

La mostra documenta la sua abilità

nel trasformare lo spazio scenico in un mondo fantastico e poetico, con materiali preziosi provenienti dal prestigioso archivio Pompei, curato da Paola Pallottino, storica dell’illustrazione che ha dedicato anni di studio alla valorizzazione della sua opera e che per la prima volta offre al pubblico una selezione mai vista, realizzata lungo tutta la sua carriera, fra i quali capolavori come i bozzetti de La Fanciulla di Neve o il celebre Elisir d’amore.

Grazie a questo patrimonio, la mostra non è solo un omaggio alla carriera di un artista che ha ricevuto premi prestigiosi, come quello per lo spettacolo Made in Italy con Macario e Wanda Osiris, o una mera celebrazione estetica, ma è anche un rigoroso approfondimento critico su un autore, la cui attitudine interdisciplinare lo ha reso non solo uno scenografo, ma un vero e proprio “regista dell’immagine” totale.

Altro punto focale dell’iniziativa è la straordinaria rimessa in scena de Le peripezie di Pinco Pallino

fiaba avventurosa scritta e illustrata dallo stesso Pompei fra il 1929 e il 1930. Lo spettacolo, che torna a calcare le scene, rappresenta un’occasione unica per ammirare dal

vivo la poetica dell’artista: un mondo popolato da personaggi bizzarri e architetture oniriche che hanno segnato la storia del teatro per ragazzi. Le peripezie di Pinco Pallino, con musica e libretto di Gianluca Piombo, la drammaturgia di Lorenzo Giossi che firma anche regia, scene e costumi e le luci di Marco Scattolini, è una nuova commissione della Fondazione Pergolesi Spontini con il soprano Maria Olimpia Renna (Terza figlia), Lorenzo Giossi (Pinco Pallino), Damiano Massaccesi (Mimo) e tre musicisti di Orchestra Senzaspine diretti al pianoforte da Gianluca Piombo.

Una prima esecuzione assoluta in co-produzione con Orchestra Senzaspine e in collaborazione con la Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata che andrà in scena il 20 e 21 aprile per le scuole, e in anteprima il 19 aprile 2026 al Teatro Pergolesi.

La mostra, infine, è accompagnata da catalogo edito da Amala§unta Edizioni di Monica Simoni con le presentazioni del Presidente della Fondazione Carima Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi e del Direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini Lucia Chiatti

, gli interventi critici dei curatori Pierfrancesco Giannangeli e Maria Letizia Paiato, di Paola Pallottino e Agnese Sferrazza, un’introduzione di Roberto Cresti, direttore artistico del Museo Palazzo Ricci e docente dell’Università di Macerata, del Direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini Cristian Carrara.

Sono inoltre pubblicati gli interventi di Alessandro Tinterri e Elena Gottarelli, tratti dal catalogo della mostra di Ferrara del 1993 Mario Pompei. Scenografo, illustratore e cartellonista 1903 – 1958, oltre ad alcuni scritti di Mario Pompei selezionati da Pierfrancesco Giannangeli.

Hanno collaborato gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata

Fabrizio De Santis, Federico Balestro, Edoardo Montelli, Angelica Stronati, Aurora Binotto, Vincenzo Coccia, Mirko Cicconi, Lucrezia Perchiazzi, Gloria Sosi, Anna Sbaffi, Diana Gavini, Maria Accorroni, Maria Cecilia Riccioni, Lu Yi, Yang Qinrui, Liu Zilan, Sara Concetta Doronzo, Edoardo Buschi, Ma Zhuoran, Francesco Paoletti, Giorgio Perron Cabus.

Con il contributo dei docenti Francesco Calcagnini, Andrea Comotti, Alessandro Cheli, Roberta Fratini, Benito Leonori.

La mostra Mario Pompei. Essere Scenografo. Bozzetti, scene e costumi è patrocinata da Comune di Macerata, Fondazione Marche Cultura e Associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi.

Per la realizzazione del progetto si ringraziano gli eredi di Mario Pompei: Paola Pallottino, Michele Pompei, Silvia Pompei, Rita Pompei.

MARIO POMPEI. ESSERE SCENOGRAFO.

BOZZETTI, SCENE E COSTUMI.

apertura al pubblico sabato 18 aprile 2026 ore 16.00

MACERATA – Fondazione Carima, Palazzo Ricci

Via Domenico Ricci, 1, 62100 Macerata

ORARI di APERTURA

sabato 16.00 – 19.00

domenica e festivi 10.00 – 13.00 | 16.00 – 19.00

Ingresso gratuito

LE PERIPEZIE DI PINCO PALLINO

anteprima aperta al pubblico: domenica 19 aprile 2026 ore 17

lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026 ore 10 (recite riservate alle scuole primarie e secondarie di I grado)

JESI – TEATRO PERGOLESI

Piazza della Repubblica, 9 – 60035 Jesi

BIGLIETTO UNICO € 3

Info e prenotazioni: 0731 206888