Macerata, “Patrimonio in scena”: il video su Villa Ficana

MACERATA – Per “Patrimonio in scena”, iniziativa della Regione e Consorzio Marche Spettacolo che mira a promuovere il patrimonio culturale marchigiano attraverso la produzione di una serie di video girato nelle più importanti realtà culturali della regione, da ieri, mercoledì 12 gennaio, su diverse piattaforme on line è stato diffuso il video ”Terracruda – Le stazioni del tempo”.

Il video ideato da Rovine Circolari e realizzato in collaborazione con l’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana di Macerata si innesta su una specifica ricerca sulla rivisitazione contemporanea della tradizione culturale antica e della musica popolare condotta da tre artisti performativi: Isabella Carloni, attrice e performer vocale, Francesco Savoretti, percussionista di sonorità mediterranee e Paolo Bragaglia, esperto di musica elettronica analogica oltre che digitale. Ispirati dalla peculiare realtà del borgo di Villa Ficana che unisce l’antica tradizione costruttiva delle case di terra a un futuro eco-sostenibile dal punto di vista architettonico, urbanistico e sociale, gli artisti hanno rielaborato il patrimonio sonoro e vocale della tradizione locale dentro tessiture sonore e drammaturgie contemporanee.

“Patrimonio in Scena” è un progetto speciale nato dalla collaborazione tra Regione Marche, Consorzio Marche Spettacolo e il coordinamento marchigiano tra Musei, Archivi e Biblioteche MAB Marche, promosso da ICOM, ANAI e AIB, che mira a promuovere il patrimonio culturale marchigiano incentivando la collaborazione tra gli istituti culturali e i soggetti operanti nello spettacolo dal vivo del territorio.

L’edizione 2021 di “Patrimonio in Scena” ha focalizzato la sua attenzione sui paesaggi culturali di Arcevia (AN), San Benedetto del Tronto (AP), Montegranaro (FM), Villa Ficana (MC) e Mondavio (PU), caratterizzati da un particolare pregio artistico e ambientale, mirando alla loro valorizzazione attraverso cinque documentari video, in cui tali territori dialogano con gli interventi performativi progettati e realizzati dai soci del Consorzio Marche Spettacolo. Ciascun intervento artistico è stato il frutto di uno stimolante lavoro di co-progettazione fra gli Istituti Culturali coinvolti e i Consorziati.

I video sono disponibili in due versioni: una con audiodescrizione e una con la possibilità di attivare i sottotitoli in lingua italiana e inglese.

