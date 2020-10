Macerata, passaggio 1000 Miglia: modifiche a viabilità e sosta

MACERATA – In vista del passaggio della 2^ tappa della 1000 Miglia a Macerata, proveniente da Pollenza, che sarà preceduta dal transito delle vetture del Mercedes Benz 1000 Miglia Challenge 2020 e del Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2020 il prossimo venerdì 23 ottobre, intorno alle 12, il Comando ella Polizia locale ha emesso un’ordinanza per disciplinare temporaneamente la circolazione stradale e la sosta nelle strade e vie interessate dalla manifestazione.

Il provvedimento prevede:

1. divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8.30 alle ore 18 in, piazza Vittoria, corso Cavour, Galleria Luzio, piazza Garibaldi (lato monumento e tratto compreso tra i cancelli e viale Puccinotti), piazza Annessione, via Garibaldi, via Tommaso Lauri (anche tratto da via Armaroli a via Crescimbeni), piazza XXX Aprile, corso Matteotti, via Crescimbeni, piazza Vittorio Veneto, corso Repubblica, piazza della Libertà, via Don Minzoni, via Gioberti, via S. Maria della Porta (tratto compreso tra via Gioberti e Via L.Rossi), via Lauro Rossi, via Ciccarelli, piazza Mazzini (sulla sinistra a scendere dove segnalato), piazza N. Sauro (parcheggio residenti in prossimità di porta Picena), viale Trieste, via Piave (lato sx da piazza Marconi per un tratto di circa 50 metri);

2. dalle ore 10.30 fino al termine della manifestazione (ore 18 circa), chiusura al traffico veicolare di corso Cavour, con la seguente regolamentazione della circolazione:

2.1. divieto di transito in corso Cavour, eccetto veicoli partecipanti alla manifestazione “Mille Miglia”, polizia e soccorso;

2.1.1. deviazione del traffico (compreso servizio pubblico APM) sul percorso: via Roma – via Issy Les Moulineaux – via Cioci – piazza Pizzarello – via Cadorna – via Mugnoz;

2.1.2. divieto di transito in piazza Vittoria, eccetto veicoli partecipanti alla manifestazione “Mille Miglia”, polizia e soccorso, valido per le direttrici di marcia confluenti in corso Cavour, con posizionamento di idonee semi-transennature;

2.2. divieto di transito invVia Morbiducci (tratto compreso tra via XXIV Maggio e piazza Vittoria) e in via XXIV Maggio eccetto veicoli di soccorso, polizia e residenti (con sbarramenti all’intersezione tra via Morbiducci e via XXIV Maggio);

2.2.1. transennatura in via Morbiducci all’intersezione con piazza Vittoria e in via XXIV Maggio intersezione con corso Cavour, con istituzione del doppio senso di circolazione nei tratti di strada che resteranno senza sbocco (via Morbiducci – da via Colli di Montalto a piazza Vittoria; via XXIV Maggio – da via Corridoni a corso Cavour; via Corridoni);

2.3. direzione obbligatoria a destra:

2.3.1. all’intersezione tra via Roma e via Issy Les Moulineaux, eccetto veicoli di soccorso, polizia, residenti e carico/scarico, valido per i veicoli diretti verso Pzza Vittoria (con semi-sbarramento);

2.3.2. per i veicoli in uscita da via Ettore Ricci che si immettono in Via Roma eccetto veicoli di soccorso, polizia, residenti e carico/scarico;

2.3.3. per i veicoli in uscita da via Oreste Calabresi che si immettono in viale Martiri Libertà;

2.3.4. in piuazza Vittoria, con direzione via Roma o viale Martiri della Libertà, valido per i veicoli provenienti da via Trento, via dei Velini e via Ghino Valenti;

2.3.5. in viale Leopardi, verso via Trento (con semi transennamento), eccetto residenti nella ZTL con accesso da via Mozzi;

2.4. direzione obbligatoria a sinistra:

2.4.1. all’intersezione tra viale Carradori e viale Martiri della Libertà, eccetto veicoli partecipanti alla manifestazione “Mille Miglia”, polizia e soccorso, valido per i veicoli provenienti da Vle Carradori (con semi-sbarramento);

2.4.2. con direzione via Valentini, valido per i veicoli circolanti in via Morbiducci, provenienti da piazza Pizzarello, eccetto veicoli di polizia, di soccorso e residenti;

2.4.3. all’intersezione tra via XX Settembre e via Crescimbeni (uscita verso piazza Vittorio Veneto > via P.M. Ricci);

2.4.4. all’intersezione tra via XX Settembre e via D. Ricci (uscita verso piazza Vittorio Veneto > via P.M. Ricci);

2.5. direzioni consentite diritto e destra, in piazza Pizzarello, verso via Cadorna, valido per i veicoli provenienti dal tratto antistante il terminal bus, eccetto residenti (integrata da segnaletica di indicazione “tutte le direzioni” (diritto);

2.6. posizionamento di transenne e dissuasori di sosta dove ritenuto necessario;

2.7. posizionamento di idonea segnaletica informativa e di deviazione, dove ritenuto necessario;

2.8. percorsi alternativi: con la chiusura di corso Cavour il traffico sarà deviato sul percorso: via Roma – via Issy Les Moulineaux – via Cioci – via Cadorna – via Mugnoz – via Mameli – via Piave – viale Don Bosco, ecc.;

2.9. variazione di percorso per gli AUTOBUS del trasporto pubblico: gli autobus di linea e urbani potranno transitare per i Giardini Diaz accedendo da piuazza Pizzarello > via Morbiducci e proseguendo per piazza Marconi > viale Piave > viale Don Bosco oppure per via Mameli > via Mugnoz >via Tucci;

2.9.1. Specifiche informazioni circa le variazioni di percorso ed orari delle singole linee potranno essere richieste direttamente all’APM SpA per le linee urbane (tel. 0733 492152) e alla CONTRAM SpA per le linee extraurbane (numeno verde 800 037 737);

3. dalle ore 10:30 fino al termine della manifestazione, chiusura al traffico veicolare nel centro storico (accesso di via Don Minzoni), con la seguente regolamentazione della circolazione:

3.1. divieto di transito, eccetto veicoli partecipanti alla manifestazione “Mille Miglia”, polizia e soccorso sulle seguenti vie interessate dal passaggio dalle auto storiche, (con inversione del normale senso di marcia): via Garibaldi, via T. Lauri, via Crescimbeni, piazza V.Veneto, cordso Repubblica, piazza Libertà, via Don Minzoni;

3.2. divieto di transito in via Zara (all’intersezione con viale Leopardi) eccetto veicoli di polizia, soccorso e veicoli diretti al Parcheggio di via Armaroli (fino ad esaurimento posti);

3.3. divieto di transito in via Zara (all’intersezione con via Armaroli) eccetto veicoli di polizia, soccorso eventualmente diretti in via Basily – via S.Maria della Porta;

3.4. divieto di transito in corso Matteotti, eccetto veicoli di polizia e soccorso, con inversione del normale senso di marcia;

3.5. divieto di transito in via Santa Maria della Porta, dall’intersezione con via Basily a salire verso piazza V.Veneto, eccetto residenti;

3.6. Limite massimo di velocità di 30 km/h sulle vie del centro storico interessate dalla manifestazione;

3.7. LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI POLIZIA E SOCCORSO nel centro storico, durante lo svolgersi della manifestazione, dovrà avvenire secondo il percorso della Mille Miglia, con ingresso da piazza Annessione > via Garibaldi > via Lauri > via Crescimbeni > piazza V.Veneto > corso Repubblica > piazza della Libertà (oppure da via Lauri > corso Matteotti > piazza della Libertà); l’uscita da piazza della Libertà sarà garantita sul percorso via Don Minzoni > via Basily > piazza Mazzini oppure sul percorso via Gramsci > via D. Ricci > piazza V.Veneto > via P.M. Ricci > piazza Mazzini;

4. Chiusura al traffico sul tratto interessato dalla prova cronometrata – dalle ore 10,30 fino al termine della manifestazione, chiusura al traffico veicolare di viale Trieste e viale Puccinotti (con sbarramento anche in piazza Garibaldi sul tratto compreso tra i Cancelli e viale Puccinotti), con la seguente regolamentazione della circolazione:

4.1. divieto di transito in viale Trieste e viale Puccinotti (con inversione del normale senso di marcia) eccetto:

4.1.1. i veicoli partecipanti alla prova cronometrata della manifestazione “Mille Miglia”;

4.1.2. i veicoli dell’organizzazione se provvisti dei contrassegni indicati nell’apposita guida distribuita agli agenti delle Forze dell’Ordine e ai Commissari di Percorso;

4.1.3. i veicoli di Polizia e Soccorso se comandati o richiesti;

4.2. divieto di transito in via Pannelli, nel tratto che adduce in viale Trieste, con deviazione a destra per via della Nana;

4.3. divieto di transito in via Isonzo all’intersezione con viale Trieste (con idoneo sbarramento);

4.4. divieto di transito in piazza Marconi sulla rampa di collegamento con Viale Trieste;

4.5. divieto di transito e direzione obbligatoria a sinistra valido per i veicoli in uscita da Porta Convitto (i veicoli in uscita dalla zona di via Mozzi saranno deviati verso piazza Mazzini – con uscita da Porta Picena mediate regolamentazione manuale degli agenti di P.M.);

4.6. divieto di transito e stazionamento per i pedoni sul tratto di marciapiede compreso tra viale Puccinotti e viale Trieste (tratto in curva in corrispondenza di Porta Convitto)

5. E’ fatto obbligo a tutti i veicoli (compresi quelli partecipanti alla Mille Miglia) circolanti nel percorso interessato dalla manifestazione o provenienti da strade o aree che lo intersecano, di rispettare tutte le norme del Codice della Strada e le segnalazioni manuali degli agenti di preposti alla vigilanza e alla sicurezza stradale;

6. Agevolazioni per la sosta dei veicoli dei residenti

6.1. dalle ore 19 del 22 ottobre, fino alle 20 del 23 ottobre:

6.1.1. i veicoli muniti di permesso residenti zona A, potranno sostare gratuitamente su tutte le aree a pagamento in concessione all’APM Spa (non interdette dai divieti temporanei per la manifestazione), comprese quelle in struttura, e sugli stalli destinati alla sosta dei residenti delle altre zone;

6.1.2. i residenti nel centro storico possessori di aree private, non titolari di permesso di sosta zona A, potranno ottenere dall’APM Spa, un apposito permesso per usufruire delle stesse agevolazioni previste al punto precedente;

6.1.3. i veicoli muniti di permesso zona B (c.so Cavour e vie limitrofe) potranno sostare gratuitamente al parcheggio Garibaldi o al parcheggio Centro Storico.

7. Sospensione rilascio permessi temporanei per la Z.T.L., dalle ore 9 alle ore 19 del 23 ottobre.

8. Sospensione del controllo elettronico dell’accesso ZTL di via Don Minzoni dalle ore 9 alle ore 19.

Per ulteriori informazioni contattare la sala operativa del Comando della Polizia locale al numero 0733.256346.