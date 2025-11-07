Macerata partecipa al Palio dei Comuni Lanfranco Mattii

La XXXVII edizione del Palio dei Comuni si terrà domenica 23 novembre all’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio. Protagonisti saranno 26 comuni provenienti da Marche, Umbria e Abruzzo

MACERATA – La città di Macerata partecipa alla XXXVII edizione del Palio dei Comuni Lanfranco Mattii che si terrà domenica 23 novembre, a partire dalle 12.00, all’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio. La manifestazione di corsa al trotto coinvolge appassionati di ippica e amanti delle tradizioni equestri e vedrà protagonisti 26 comuni provenienti da tutto il territorio regionale e dalle vicine Umbria e Abruzzo.

Il cavallo Cienfuegos Laumar vestirà i colori bianco e rosso della città. Macerata, in occasione della manifestazione ippica, parteciperà con il gonfalone e con lo stand della Pro loco Macerata che preparerà castagne arrosto e allestirà uno spazio dedicato alla promozione della città.

“Il Palio non è solo una competizione sportiva che vede gareggiare i migliori cavalli trottatori al mondo ma anche un’occasione di incontro tra istituzioni in uno spirito di collaborazione e con la volontà di promuovere i rispettivi territori – ha commentato l’assessore allo Sport e agli Eventi Riccardo Sacchi -. Si tratta di una manifestazione di risonanza nazionale che cresce di anno in anno confermando anche la sua capacità di essere vetrina promozionale turistica di spicco delle nostre unicità ed eccellenze”.