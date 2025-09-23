Macerata, lite tra stranieri finisce a coltellate: denunciato un 26enne

MACERATA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata hanno denunciato, in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria un cittadino del Mali di 26 anni, residente nel capoluogo, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di lesioni personali.

Una violenta lite tra due stranieri, un maliano di 26 anni e un marocchino di 48, che convivono sotto lo stesso tetto a Montefano, è degenerata in un’aggressione nella serata di alcuni giorni fa. I Carabinieri, intervenuti nell’immediatezza del fatto, hanno accertato che i due stranieri hanno avuto un acceso diverbio, per motivi in corso di accertamento, che in breve è sfociato in violenza fisica.

Difatti, il giovane maliano, dopo aver impugnato un coltello da cucina, ha inferto alcuni fendenti al 48enne marocchino che lo hanno attinto alla mano destra. La vittima, soccorsa dal 118, intervenuto sul luogo, è stata trasportata presso il pronto soccorso di Civitanova Marche dove, però, non si è voluta sottoporre alle cure dei sanitari e si è allontanata facendo perdere le proprie tracce.

Per il maliano è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il sequestro del coltello utilizzato per ferire il marocchino.