Macerata, lavori illuminazione via Padre Matteo Ricci: modifiche alla viabilità

MACERATA – Per consentire lavori relativi alla pubblica illuminazione in via Padre Matteo Ricci il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza che modifica temporaneamente la circolazione nella zona.

Il provvedimento prevede nei giorni 21 e 22 ottobre 2019 dalle 8:30 alle 18:

divieto di transito in via Padre Matteo Ricci, eccetto:veicoli di pubblica utilità, residenti per accesso ad aree private;

senso unico alternato in via Padre Matteo Ricci (per i veicoli autorizzati), nei tratti a monte e a valle dell’occupazione, con precedenza ai veicoli in uscita;

obbligo di arrestarsi e dare precedenza, per i veicoli che da Via P.M. Ricci si immettono in piazza Vittorio Veneto;

divieto di sosta con rimozione coatta, in via Padre Matteo Ricci, dal civico 27 al 45.