Macerata, la Provincia affitta al Comune i locali di Galleria Scipione 6

MACERATA – La Provincia di Macerata ha concesso al Comune di Macerata l’utilizzo dei locali di proprietà di Galleria Scipione 6, nell’edificio “Palazzo degli Studi”, in centro storico.

Il Comune, infatti, meno di un mese fa aveva richiesto all’Amministrazione provinciale l’uso di tali locali, attualmente inutilizzati dopo il trasferimento degli uffici dell’ATO 3 Marche.

La Provincia di Macerata aveva anche pubblicato un apposito bando di locazione per questo immobile composto da 11 vani adibiti ad ufficio, andato però deserto.

Data quindi la disponibilità a concedere in affitto i locali, è stata effettuata nei giorni scorsi una ricognizione sul posto a cui è seguita la formalizzazione della richiesta. Dopo la stesura del verbale è stata effettuata la consegna delle chiavi.

“Ho accolto immediatamente la richiesta del Sindaco – afferma il Presidente Antonio Pettinari – sia per l’importanza del servizio erogato alla collettività da parte dell’Ambito Sociale che lì in Galleria Scipione sarà collocato, sia per l’obiettivo dell’Amministrazione provinciale di occupare tutti i locali di proprietà nel centro storico, soprattutto nel Palazzo degli Studi, a favore di uffici e attività”.