Macerata, il 22 settembre Open Day di Bioenergetica

MACERATA – Domenica 22 settembre alle ore 10 al Centro Ippico Castel Lornano di Macerata, Open Day per provare una classe di esercizi di Bioenergetica con ingresso gratuito.

La Bioenergetica di Alexander Lowen scioglie i blocchi per annullare le tensioni psicofisiche, ristabilisce la circolazione energetica bloccata da conflitti non risolti, che si manifestano sotto forma di tensioni muscolari. Lavora sull’espressione delle emozioni bloccate, attraverso le parole e i movimenti. Aiuta a risolvere i problemi emotivi e, in misura più ampia, porta al raggiungimento del piacere e alla gioia di vivere. Attraverso gli esercizi di Bioenergetica puoi ristabilire l’equilibrio dell’unità mente-corpo. Aprendoti al respiro potrai iniziare un processo di crescita interiore

La Bioenergetica è una disciplina olistica che scioglie i blocchi energetici e consente l’integrazione tra corpo e mente.

E’ una tecnica psicocorporea che utilizza modalità respiratorie, specifici esercizi fisici, posizioni e contatti corporei, associati a una ricerca psicologica e caratteriale del soggetto. La Bioenergetica consente l’integrazione tra corpo e mente, aiutando il soggetto a sciogliere i blocchi energetici e i meccanismi difensivi creatisi a livello fisico e psicoemotivo, causa di molte inibizioni.

La Bioenergetica si focalizza sull’aspetto psicologico e sulla sua manifestazione fisica, ossia su fattori evidenti nell’aspetto corporeo, nella postura e negli atteggiamenti.

Lo scopo della Bioenergetica è quello di rilassare le contrazioni muscolari permettendo così di far affiorare alla coscienza le emozioni che hanno provocato questi blocchi e di restituire alla persona uno stato di naturale carica energetica.

La Bioenergetica è stata ideata da Alexander Lowen, allievo di Whilhelm Reich, padre storico delle terapie incentrate sul corpo. Lowen riprese il concetto di energia vitale e sviluppò la terapia bioenergetica, servendosi di alcune posizioni fisiche in grado allentare le tensioni e i blocchi.

La Bioenergetica associa il lavoro del corpo a quello della mente, con il fine di aiutare il soggetto a risolvere, in ambito analitico, i propri problemi esistenziali e relazionali.

Le classi di bioenergetica si rivolgono a tutti, senza distinzioni di età. Non vi sono particolari controindicazioni in merito. La partecipazione è gratuita, basta portare un tappetino.

L’Open Day è tenuto da Sibilla Leanza tra le prime operatrici olistiche nelle Marche a essere stata formata e certificata come Trainer di classi di movimento Bioenergetico, Naturopata, diplomata all’Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Bologna. Specializzata in lettura corporea e tecniche di Bioenergetica. Allieva del Dott. Francesco Padrini, psicoterapeuta, psicosomatista, docente dell’Istituto Riza. Iscritta alla SIAB di Roma, Società Italiana di Analisi Bioenergetica, riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca (art. 3 legge 56/89) affiliata all’International Institute for Bioenergetic Analysis di New York.

Per maggiori informazioni e per la partecipazione (è preferibile prenotare) scrivendo a info@sibillaleanza.it