Macerata, il 2 gennaio al Teatro Lauro Rossi l’Orchestra Filarmonica Marchigiana

Concerto di Capodanno con la FORM diretta da David Crescenzi e con il soprano Maria Sardaryan

MACERATA – L’Orchestra Filarmonica Marchigiana dà il suo benvenuto al nuovo anno. Giovedì 2 gennaio 2020, la FORM, colonna sonora delle Marche, diretta da David Crescenzi, si esibisce alle 21 al Teatro Lauro Rossi di Macerata, con la partecipazione del soprano Maria Sardaryan. L’iniziativa è inserita nel calendario degli eventi di Macerata d’Inverno promosso dall’Amministrazione comunale per le festività natalizie.

Il programma inizia con la Sinfonia Giovanna d’Arco di Giuseppe Verdi; quindi La Sonnambula di Vincenzo Bellini con “Care Compagne – Come per me sereno – Sovra il sen la man mi posa”; l’intermezzo di Manon Lescaut di Giacomo Puccini e di nuovo Verdi con il secondo atto di Rigoletto, con l’aria di Gilda “Caro nome”. Seguono la Danza ungherese n. 6 in re magg di Johannes Brahms, Perpetuum mobile, op. 257 Die Fledermaus (Il Pipistrello): Canzone e “Mein Herr Marquis” Künstlerleben (Vita d’artista), op. 316 di Richard Georg Strauss; la Canzone della bambola “Les oiseaux dans la charmille” tratta da Les Contes d’Hoffmann (I racconti di Hoffmann) di Jacques Offenbach per concludere con Annen Polka, op. 117 e la sempre coinvolgente An der schönen blauen Donau (Sul bel Danubio blu), op. 314 di Strauss Jr.

Biglietti da 4 a 18 euro. Informazioni alla biglietteria Teatro Lauro Rossi tel. 0733 230735 | fax 0733 261570 | boxoffice@sferisterio.it e alla FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana tel. 071 206168 | fax 071 206730 | info@filarmonicamarchigiana.com