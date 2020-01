Macerata, Finalmente domenica! con “L’omino del pane e l’omino della mela”

Il Teatro Ragazzi torna al Lauro Rossi il 5 gennaio

MACERATA – Torna al teatro Lauro Rossi di Macerata la rassegna teatro ragazzi Finalmente Domenica! un’occasione per i più piccoli per andare a teatro con mamma e papà e godere degli spettacoli organizzati dal Comune, assessorato alla Cultura, e dall’AMAT.

Domenica 5 gennaio, alle ore 17, I Fratelli Caproni propongono L’omino del pane e l’omino della mela, un lavoro ideato, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Larocca, Andrea Ruberti scene, costumi e luci Alessandro Larocca, Andrea Ruberti musiche Gipo Gurrado,

Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, creatori di storie fantasiose e di ricette, hanno deciso di preparare un lauto pranzetto a tutti i bambini e di spiegare loro i segreti dei cibi più buoni e della loro realizzazione. Ma uno dei due, molto sbadato, ha comprato solo una pagnotta e una mela… come faranno i nostri cuochi a preparare un pasto per tutti? Così, tra una ricetta un po’ speciale e divertentissimi numeri di clownerie, i due iniziano un viaggio fantasioso all’interno dei cibi, fino a entrare nel pane dove incontrano un buffo omino – l’Omino del pane appunto – che abita nella pagnotta e che non vuole saperne di farsi affettare. Tra gag e pantomime, musiche divertenti e interazioni con il piccolo pubblico, i due cuochi-clown scoprono che questi magici omini abitano anche nelle mele, nelle banane, in tutti i frutti, in tutti i cibi più strani e accompagnano i bambini nel mondo del cibo alla scoperta dei mille segreti contenuti in tutti gli alimenti.

Informazioni: biglietteria dei teatri 0733 230735. Biglietti: posto unico numerato 8 euro, ridotto 7 euro.