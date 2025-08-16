Macerata, Festival del Folklore: modifiche alla circolazione stradale

Una ordinanza della Polizia locale regolamenta temporaneamente la circolazione stradale in occasione del Festival Internazionale del Folklore che andrà in scena mercoledì 20 agosto in piazza della Libertà

MACERATA – Il comandante della Polizia locale Danilo Doria ha firmato un’ordinanza relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione del Festival Internazionale del Folklore che andrà in scena mercoledì 20 agosto in piazza della Libertà.

Il provvedimento prevede, lunedì 18 agosto, in piazza della Libertà, il divieto di sosta con rimozione coatta (fila stalli di sosta in prossimità dell’ex chiesa San Paolo e fila centrale), dalle 7:00 alle 12:00 eccetto veicoli del servizio tecnico comunale per le operazioni di montaggio palco.

Mercoledì 20 agosto sono previste una serie di modifiche alla normale circolazione. In piazza della Libertà ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 15:00 alle 24:00 e comunque fino al termine della manifestazione (eccetto i veicoli a servizio dello staff della manifestazione).

Lungo viale Leopardi (tratto adiacente l’imbocco con via Zara), dalle 19:00 alle 24:00 e comunque fino al termine della manifestazione, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in prossimità dei parcheggi a pettine (eccetto autobus).

Dalle 7:00 alle 24:00, in via Cardarelli (in prossimità della scuola primaria) vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata. Sarà attivo il varco elettronico della Z.T.L. di via Don Minzoni dalle 19:00 alle 24:00 eccetto autorizzati con permesso zona A o A + park e ztl, ciclomotori, motocicli e veicoli al servizio di persone con disabilità con apposito contrassegno, veicoli delle forze dell’ordine, veicoli di pubblica utilità, veicoli espressamente autorizzati e quelli a propulsione elettrica/ibrida.

Il percorso alternativo seguirà via Basily, via Padre Matteo Ricci e piazza Vittorio Veneto.