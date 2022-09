Macerata, due escursioniste perdono l’orientamento: recuperate dai carabinieri forestali

Le giovani escursioniste , ritrovate in buone condizioni fisiche, si erano perse nella “Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e Monte Canfaito”

MACERATA – Nella mattinata del 27 settembre 2022, due escursioniste provenienti da una provincia limitrofa, dopo aver lasciato la macchina in località “Canfaito” del comune di San Severino Marche (MC), hanno proseguito a piedi lungo i sentieri della “Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e Monte Canfaito” per una escursione naturalistica.

Dopo qualche ora, a causa della nebbia e dell’approssimarsi dell’oscurità, hanno perso l’orientamento, non riuscendo a trovare la strada per ritornare alla macchina.

Hanno quindi lanciato l’allarme contattando il numero di emergenza “112”.

Sono stati allertati e prontamente intervenuti i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cingoli, i quali, tenendosi in costante contatto telefonico, riuscivano a individuare e raggiungere, verso le ore 20.30, le due escursioniste, quando oramai si era fatto già buio. Dopo aver constatato le loro buone condizioni fisiche, hanno provveduto ad accompagnarle alla loro automobile, consentendo loro di far ritorno al proprio domicilio.

I Carabinieri Forestali, oltre alla consueta attività istituzionale di tutela dell’ambiente, non di rado vengono impiegati per la ricerca di persone disperse in zone montane: questa attività è agevolata dalla minuziosa e puntuale conoscenza del territorio, specialmente nelle aree montane protette e rende immediate le ricerche e l’individuazione delle persone.

I Carabinieri Forestali ricordano che anche per affrontare camminate su percorsi apparentemente facili è sempre doveroso informarsi sia sulle condizioni meteorologiche previste sia sui tempi di percorrenza dell’itinerario, per evitare di essere sorpresi dall’oscurità mentre si è ancora lungo il cammino. Inoltre è sempre indispensabile curare l’adeguatezza delle calzature e dell’abbigliamento e portare al seguito una buona dotazione di acqua e qualche alimento energetico.