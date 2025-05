Macerata, Daspo per due tifosi della Civitanovese

I due avevano acceso un ordigno esplosivo sugli spalti durante l’incontro di calcio Civitanovese – Termoli

MACERATA – Nella giornata del 28 aprile u.s., gli agenti del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche a seguito dell’attività investigativa, svolta con l’ausilio del supporto tecnico del Posto di Polizia Scientifica di Civitanova Marche, e dall’attenta analisi delle immagini, hanno notificato il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) a due tifosi della Civitanovese.

Questi ultimi, nello specifico, si sarebbero resi responsabili dell’accensione di un ordigno esplosivo sugli spalti durante l’incontro di calcio Civitanovese – Termoli, svoltosi lo scorso 6 aprile, nella città costiera, terminata col risultato di 2-2. Uno dei due soggetti, inoltre, avrebbe preso parte ai disordini avvenuti nel secondo tempo, rivolgendo agli operatori di polizia in servizio lì presenti, minacce e intimidazioni al fine di intimorirli.

Per la condotta tenuta dai due tifosi in quell’occasione, risultata pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica, gli stessi non potranno accedere negli stadi dove si svolgeranno gli incontri di calcio, rispettivamente per la durata di cinque anni e un anno. Il primo DASPO prevede anche l’obbligo di firma presso il Commissariato di P.S. per due anni.

I due tifosi sono stati segnalati all’A.G. per i reati previsti dalla normativa vigente.