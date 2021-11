Macerata, controlli Polizia: ritirate 18 patenti di guida

Denunciati 20 automobilisti: 16 per guida sotto l’influenza dell’alcool, 4 per guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto droga

MACERATA – La Polizia di Stato è da sempre impegnata nel sensibilizzare gli automobilisti ai rischi derivanti da comportamenti errati alla guida, anche attraverso campagne di prevenzione ed informazione sulla sicurezza stradale.

Nella nottata tra il 27 e il 28 novembre, è stato disposto un servizio straordinario di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti alterate dall’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche sull’Autostrada A/14 esattamente presso l’area di servizio Chienti Ovest ubicata in provincia di Fermo. Tale attività, pianificata dal Compartimento Polizia Stradale delle Marche, si è svolta in collaborazione con un laboratorio di analisi mobile ed ha consentito di individuare e segnalare al Prefetto ed all’Autorità Giudiziaria ben 16 persone per guida sotto l’influenza dell’alcool mentre altri 4 automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope del tipo cocaina e cannabinoidi.

Nel complesso sono state ritirate n.18 patenti di guida.