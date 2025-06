Macerata, controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale: 6 persone denunciate

MACERATA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Macerata, nell’ottica del controllo capillare del territorio, grazie all’impiego delle pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata, del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Civitanova Marche e della Stazione di Corridonia, hanno eseguito numerosi servizi di perlustrazione che hanno portato al deferimento di 6 (sei) persone, a vario titolo, per guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e detenzione di sostanze stupefacenti.

In particolare:

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Macerata, hanno proceduto al controllo di un’autovettura a bordo della quale viaggiava un 33enne residente a Serravalle di Chienti il quale, dopo essere stato sottoposto ad accertamento con apparato etilometrico, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,92 g/l. Per lui è scattato il deferimento all’A.G. e il ritiro immediato della patente di guida. Il veicolo è stato affidato a persona idonea.

Sempre la Sezione Radiomobile, ha proceduto al controllo di un 60enne residente nel Capoluogo, già noto alle forze dell’ordine, che fermato alla guida della propria autovettura e sottoposto a test etilometrico, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 0,92 g/l.

Anche in questa circostanza la patente di guida è stata immediatamente ritirata e il veicolo affidato a persona idonea.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Civitanova Marche, hanno proceduto al controllo di un’autovettura a bordo della quale viaggiavano un ragazzo e una ragazza di 23 e 25 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, lui residente in provincia di Ancona mentre lei in quella maceratese. Il giovane, sottoposto a test etilometrico, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,81 g/l ma nel contesto del controllo, i Carabinieri hanno accertato, altresì, che lo stesso guidava con la patente di guida già sospesa con provvedimento della Prefettura di Ancona e per tale motivo il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per la durata di tre mesi.

Durante il controllo, tuttavia, la ragazza ha mostrato un atteggiamento nervoso che ha insospettito i militari operanti e di fatti, la 25enne è stata trovata in possesso di 8,50 grammi di hashish. La giovane è stata segnalata alla locale Prefettura mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo e messa a disposizione dell’Autorità competente.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Corridonia

hanno segnalato alla Prefettura di Macerata due cittadini italiani, entrambi residenti a Corridonia, un 59enne e un 20 enne, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, che sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale non terapeutico. I militari, nel corso di servizi preventivi di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno notato e sottoposto a controllo, in una via del centro, l’uomo e il ragazzo che sono stati trovati in possesso di un involucro contenente circa 1 gr. di hashish.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo e messa a disposizione dell’Autorità competente. Inoltre, grazie alla collaborazione di un cittadino, i Carabinieri hanno rinvenuto un marsupio, ben occultato all’interno di un mattone interrato, contenente circa 2 gr. di marijuana e la somma in denaro di circa 20,00 euro. Anche in questo caso la sostanza stupefacente e il denaro rinvenuto, sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’A.G.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla cittadinanza e specialmente ai neopatentati, a rispettare le normative vigenti in materia di sostanze stupefacenti e alla massima prudenza nella guida, soprattutto per contrastare i gravi rischi legati all’abuso di alcool. L’attività di prevenzione e repressione dei reati continuerà senza sosta su tutto il territorio provinciale.