Macerata, contrasto consumo droga: esito controlli del fine settimana

Le Forze dell’Ordine hanno eseguito anche controlli per verificare la sicurezza nelle discoteche di Macerata, Civitanova Marche e Porto Recanati

MACERATA – Come disposto dal Questore Dr. Antonio PIGNATARO, sono stati rafforzati nella provincia i controlli della Polizia di Stato per contrastare il traffico e il consumo di stupefacenti e gli effetti negativi della cosiddetta “movida” .

Nel corso dei servizi attuati nella notte tra sabato 07 dicembre e domenica 08 dicembre 2019 sono state controllate tre discoteche site nelle città di Macerata, Civitanova Marche e Porto Recanati.

L’attività si è concentrata in particolare sulla verifica delle condizioni di sicurezza dei locali e sul contrasto dall’uso di stupefacenti da parte dei giovani.

Nel corso dei controlli sono state sequestrate a carico di ignoti ed a carico di di due giovani della provincia sostanze stupefacenti del tipo Cocaina, Hashish e Marijuana.

Due persone sono state segnalate alla Prefettura ex art. 75 del D.P.R. 309/90.

Nel corso dei controlli sono state contestate 03 violazioni amministrative relative alle norme che regolano la conduzione dei locali pubblici e rilevate altre modalità di esercizio delle attività di intrattenimento che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.

Detti servizi verranno ripetuti nel corrente mese di dicembre e nel mese di gennaio 2020 con l’obbiettivo non di ostacolare il divertimento dei giovani ma di contrastare tutte le situazioni di pericolo nell’ambito dei locali di intrattenimento, di uso di sostanze stupefacenti ed abuso di sostanze alcoliche.