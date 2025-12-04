Macerata, nuova palestra all’Itas Ricci: completati i lavori

MACERATA – Sono terminati i lavori di realizzazione della nuova palestra a servizio dell’Istituto di istruzione superiore “Matteo Ricci” di Macerata. Un intervento complesso che ha permesso di costruire una struttura sportiva in cemento armato, di tipo B1 di 600 mq con i relativi servizi e a elevato livello di sostenibilità energetico-ambientale. L’importo complessivo dei lavori di 1.320.000 euro, è stato finanziato con i fondi PNRR previsti per il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica.

“Siamo molto orgogliosi di poter consegnare alla comunità scolastica una nuova palestra sicura ed efficiente e voglio ringraziare tutti i tecnici della Provincia che stanno lavorando a pieno ritmo per completare gli interventi finanziati dal Pnrr nei tempi previsti – spiega il Presidente Sandro Parcaroli –.

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, la Provincia di Macerata ha avuto 12 interventi finanziati per un imposto complessivo di risorse pari a 13.644.563 euro, di cui:

3 interventi riguardano la realizzazione di nuove palestre all’Istituto “Ricci” di Macerata, all’Istituto “Garibaldi” di Macerata e all’Istituto “Mattei” di Recanati;

2 interventi sono relativi alla riqualificazione di aree sportive all’aperto al Liceo Artistico “Cantalamessa” di Macerata e al Liceo Scientifico “Leopardi” di Recanati;

1 è relativo alla riqualificazione della palestra esistente al liceo Classico “Leopardi” di Macerata;

2 sono relativi agli ampliamenti degli istituti superiori “Mattei” di Recanati e “Da Vinci” di Civitanova Marche;

2 riguardano riqualificazioni energetiche al Liceo Scientifico “Leopardi” di Recanati e all’Ite “Gentili” di Macerata;

poi c’è il progetto di adeguamento sismico del liceo Artistico “Cantalamessa” di Macerata;

e la manutenzione straordinaria della copertura al Liceo “Leopardi” di Recanati.

L’intervento più complesso (e di importo più elevato pari a 4.379.149 euro) riguarda il secondo stralcio dell’adeguamento sismico del Liceo Artistico di Macerata, che ha imposto il trasferimento degli studenti del complesso dell’ex Mestica, perché gli interventi da realizzare non erano compatibili con la presenza dei ragazzi della struttura. La scuola, infatti, è suddivisa in tre blocchi di cui due sono già stati consegnati alla disponibilità e manca il terzo più corposo destinato ad aule e segreteria.

Al momento la problematica più importante è connessa alla particolare tipologia di lavori e alla loro complessità, in quanto riguardanti il miglioramento sismico di una struttura risalente agli anni 60 che presenta caratteristiche tali da presentare diverse criticità e problematicità, ma la previsione del termine lavori è prevista per marzo 2026