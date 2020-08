Macerata, circolazione e sosta per festività San Giuliano 2020

MACERATA – Il Comune di Macerata rende note le modifiche alla viabilità per la Festa di San Giuliano 2020.

Circolazione nel centro storico

Dalle ore 7,30 del 31 agosto fino al termine delle manifestazioni, divieto di transito in via Zara all’altezza dell’incrocio con via Armaroli. Divieto di transito in via Armaroli, all’altezza della chiesa in direzione via Berardi, istituzione del doppio senso di circolazione/senso unico alternato sul tratto compreso tra l’incrocio via Zara/viale Leopardi e l’uscita a monte del parcheggio coperto. Divieto di transito in piazza Annessione, eccetto veicoli autorizzati e veicoli per operazioni di carico e scarico, divieto di transito in Porta Convitto, con istituzione del doppio senso di circolazione in via Mozzi e largo Affede, per consentire l’uscita dalla ZTL dei veicoli autorizzati, divieto di transito in via Don Minzoni (da via Zara a pizza della Libertà).

Divieto di sosta dalle 7,30 del 31 agosto in piazza Mazzini – piazza Battisti – via Gramsci – piazza Oberdan – corso Matteotti via Tommaso Lauri – via Garibaldi – vicolo Torri – Piazza Annessione (tutta la piazza) – via Padre Matteo Ricci (area prospiciente il civico 92) – viale Trieste – piazza N. Sauro (nel tratto adiacente la cinta muraria e largo compreso tra viale Trieste e corso Cairoli) – corso Cavour – Galleria Luzio – piazza della Vittoria – piazza Garibaldi (lato monumento e tratto compreso tra i Cancelli e viale Puccinotti eccetto veicoli di polizia e soccorso).

Divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Vittorio Veneto, il 30 e 31 agosto 2020, dalle ore 19 alle ore 24, per consentire lo svolgimento dei concerti in programma. Dalle ore 20, divieto di transito in piazza Vittorio Veneto, eccetto veicoli di soccorso e polizia, con sbarramento e deviazione dei veicoli provenienti da via Santa Maria della Porta in via P.M. Ricci; sarà consentito il transito dei veicoli dei residenti verso via Crescimbeni fino all’orario di inizio dello spettacolo; divieto di transito in Via Santa Maria della Porta, a salire verso piazza V. Veneto (intersezione con via Basily), eccetto veicoli di pubblica utilità, a servizio dei disabili e residenti; divieto di transito in via via Domenico Ricci, con obbligo di proseguire diritto per i veicoli circolanti in via XX Settembre.

Fiera del 31 agosto

Divieto di transito, nelle vie interessate dalla Fiera dalle ore 7,30 del 31 agosto nelle zone di viale Puccinotti, viale Trieste Piazza Nazario Sauro, corso Cavour (con percorsi alternativi su via Roma e via Cioci), area giardini Diaz, piazza Garibaldi.

Processione del 31 agosto

Divieto di sosta e di circolazione nella zona di piazza Strambi e per la processione dalle ore 19,30 alle 21

Trasporto urbano e extraurbano

Gli autobus urbani rispetteranno l’orario festivo, mentre per i percorsi seguiranno itinerari alternativi a causa della chiusura di alcune vie. Lo stesso vale per gli autobus extraurbani che potranno transitare per i Giardini Diaz da piazza Pizzarello, via Morbiducci ovvero dallo sbarramento di viale Leopardi-piazza Garibaldi e proseguendo per piazza Marconi, viale Piave o via Mameli, via Mugnoz e via Tucci.

Parcheggio per residenti

A partire dalle ore 7 del 31 agosto i veicoli con permesso residenti zona A, potranno sostare gratuitamente su tutte le aree a pagamento in concessione all’APM (non interessate dai divieti temporanei per la manifestazione), comprese quelle in struttura e sugli stalli destinati alla sosta dei residenti delle altre zone. I residenti nel centro storico possessori di aree private, non titolari di permesso di sosta zona A, potranno ottenere dall’APM, un permesso per usufruire delle stesse agevolazioni. I veicoli muniti di permesso zona B (corso Cavour e vie limitrofe) potranno sostare gratuitamente al parcheggio Garibaldi o al parcheggio Centro Storico.

Sospensione rilascio permessi temporanei per la Z.T.L. dalle ore 7,30 alle 24 del 31 agosto.

Aree di sosta

Ampia possibilità di sosta gratuita per tutti su strada e in struttura durante le festività patronali. Dal 31 agosto e fino alle 8 del primo settembre è possibile lasciare l’auto senza pagamento del ticket nei parcheggi gestiti da APM, tutti aperti 24 ore su 24: parcheggio Centro storico (con attracco meccanizzato fino in centro), parcheggi Sferisterio e Garibaldi dotati entrambi di ascensore. Sosta gratuita, sempre con lo stesso orario, per i parcheggi su strada delimitati dalle strisce blu. Apertura H24 anche per il parcheggio Centrale di via Armaroli, con le seguenti tariffe: 31 agosto dalle 7 alle 21 la tariffa oraria è di € 1,20 mentre nella fascia oraria notturna, dalle 21 alle 7, scende a € 0,50/ora. Sosta gratuita negli spazi esterni delimitati dalle strisce blu, ad eccezione di via Trento che ha una tariffa di 1 euro l’ora. Il parcheggio Direzionale, in via Carducci, resterà aperto H24 con queste tariffe: 7-13 1 euro/ora dalle 13 alle 21 50 centesimi /ora dalle 21 alle 7 1 euro/ora con una tariffa massima giornaliera di 4 euro.

Altri provvedimenti riguardano la zona del Luna park in piazzale De Gasperi a Villa Potenza e sono segnalati sul posto. Tutte le disposizioni relative al traffico e alla sosta sono nel sito www.comune.macerata.it.