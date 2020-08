Macerata, chiusura al traffico zona Valle per lavori ferrovia il 24 e 25 agosto

MACERATA – Per consentire alle Ferrovie dello Stato i lavori di manutenzione straordinaria al passaggio a livello di contrada Valle al Km 20+713 della linea ferroviaria Civitanova-Albacina, si è reso necessario modificare temporaneamente la circolazione sulla strada comunale 26 Copparo-Valle. Le disposizioni, contenute in un’ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale Danilo Doria, prevedono dalle ore 8 di lunedì 24 agosto fino al termine dei lavori – previsto per le ore 21 del 25 agosto – il divieto di transito sul tratto interessato dall’attraversamento ferroviario nei pressi dell’incrocio con contrada San Claudio.

Vietato anche il transito, ad esclusione dei residenti, all’incrocio con la provinciale 10, bivio Vergini-Civitanova Marche, in corrispondenza del passaggio a livello. La chiusura delle strade sarà comunicata con apposita segnaletica .