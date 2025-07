Macerata, controlli Carabinieri: tre denunce per guida in stato di ebbrezza

MACERATA – Nel corso del week-end appena trascorso, i Carabinieri del Comando Provinciale di Macerata hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale nelle ore notturne, al fine di prevenire comportamenti pericolosi legati all’abuso di sostanze alcoliche. Le attività, svolte dalle Sezioni e dalle Aliquote Radiomobili delle Compagnie di Macerata e Civitanova Marche, hanno portato alla denuncia di tre automobilisti per guida in stato di ebbrezza.

A Macerata, i militari della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà due persone. Il primo, un 46enne residente in città, è stato fermato alle ore 4:00 e sottoposto ad accertamento alcolemico: il test ha rilevato un tasso alcolemico pari a 1,36 g/l. La patente di guida non è stata ritirata sul momento in quanto esibita in formato elettronico, mentre il veicolo è stato affidato a persona idonea.

Sempre a Macerata, alle ore 1:30, un 36enne anch’egli residente in città è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con feriti. Sottoposto a verifica alcolemica, è risultato positivo con un tasso pari a 1,31 g/l. In questo caso, la patente è stata ritirata e il veicolo affidato a terzi.

A Civitanova Marche, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 41enne di Corridonia, fermato alle ore 5:00 a bordo della propria autovettura. L’uomo, sottoposto ad accertamento alcolemico, evidenziava un tasso alcolemico pari a 1,50 g/l. Anche per lui è scattato il ritiro della patente, con contestuale affidamento del mezzo a persona idonea.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e prevenire condotte che mettano a rischio l’incolumità pubblica