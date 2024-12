Macerata, il 28 dicembre i Washington Gospel Singers

Al Teatro Lauro Rossi per la 55ª edizione del Macerata Jazz in scena l’energia e la spiritualità del gospel

MACERATA – Prosegue con successo e record di pubblico la 55ª edizione del Macerata Jazz, una delle rassegne più importanti del panorama jazzistico italiano. Macerata Jazz che rappresenta una delle rassegne più longeve d’Italia, nata nel 1970 grazie a Paolo Piangiarelli è organizzata dal Comune di Macerata, con la direzione artistica e organizzativa di Daniele Massimi di Musicamdo Jazz e la collaborazione di Marche Jazz Network e dell’Associazione Nazionale I-Jazz, il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, la Regione Marche, UNIMC – Università di Macerata, il Consorzio Marche Spettacolo, l’Associazione Commercianti del Centro Storico di Macerata e di sponsor privati: APM, Domizioli Macerata, Hotel Lauri Macerata, Centrale Macerata, Cappellificio Hats & Dreams. Macerata Jazz si è consolidato come appuntamento imprescindibile per gli appassionati di jazz.

Il festival accoglie i grandi nomi del jazz internazionale e anima la città di Macerata con appuntamenti itineranti e la suggestiva mostra fotografica di Carlo Pieroni. Tra le iniziative anche il laboratorio ImproveIsAction dell’Università di Macerata che offre agli studenti un’esperienza formativa diretta nell’organizzazione e comunicazione del festival.

Sabato 28 dicembre sarà una serata dedicata all’energia e alla spiritualità del gospel. Direttamente da Washington D.C., i Washington Gospel Singers riempiranno il Teatro Lauro Rossi con la potenza e il calore delle loro voci. Questo straordinario ensemble, guidato da Lamount Shelton, è composto da alcune delle voci più affermate della scena gospel americana, in grado di trasformare ogni esibizione in una celebrazione collettiva di gioia e spiritualità. Con un repertorio che include brani iconici come Oh Happy Day e canti natalizi come Silent Night, i Washington Gospel Singers promettono un concerto emozionante che tocca le corde dell’anima, portando il pubblico in un viaggio musicale che celebra la tradizione del gospel con una freschezza e un’energia ineguagliabili.

Prima del concerto, l’atmosfera si riscalderà con l’Aperitivo-Concerto al Centrale Macerata, dove la talentuosa cantante Giada Cartone, accompagnata dal trio composto da Alessandro Menichelli al pianoforte, Lorenzo Scipioni al contrabbasso e Nicolò di Caro alla batteria darà vita a un’esibizione intima e suggestiva. Sempre al Centrale si proseguirà dopo il concerto del teatro in una Jam Session, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza musicale libera e informale. Le vetrine dei negozi del centro storico saranno arricchite dalle suggestive fotografie di Carlo Pieroni, che esporrà immagini storiche del mondo jazz, creando un affascinante connubio tra arte visiva e musica.

BIGLIETTERIA Spettacolo del 28 dicembre: Intero 20 euro, Ridotto 15 euro (studenti, soci MarcheJazzNetwork), Ridotto 10 euro (studenti e dipendenti UNIMC), “Under 14” 5 euro.

Biglietteria dei Teatri

Piazza Mazzini, 10 Macerata / Tel. 0733/230735, boxoffice@sferisterio.it

dal martedì al sabato 10/13 – 16:30 /19:30, lunedì 2 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 19:30

Nel giorno di spettacolo anche dalle ore 20:15 al Teatro Lauro Rossi

Biglietti online: www.vivaticket.com

Info: www.musicamdo.it