“Llegrotte’s Talent”, il 16 novembre a Grottammare

GROTTAMMARE – Sabato,16 Novembre 2024, alle ore 21.15, al Teatro delle Energie di Grottammare, si terrà “Llegrotte’s Talent”, serata organizzata dall’Associazione Lido degli Aranci con il patrocinio del Comune di Grottammare. L’ormai attesissimo evento dell’autunno rivierasco, ha svelato i nomi dei talenti grottammaresi che saranno premiati all’interno della serata comica tutta “Made in Sud”, dallo spiccato accento napoletano grazie agli ospiti d’onore Salvatore Gisonna e Simone Schettino. Due artisti conosciutissimi e reduci anche da successi televisivi come Zelig e Only Fun.

Michelangelo Leporini, straordinario violinista è un giovane artista del 1999, estremamente versatile che passa dal classico violino con pezzi più romantici al suo spettacolare violino Led.

Alessandra Mora, attrice e conduttrice, ha condotto svariati eventi di cabaret, commedie dialettali e di magia. E’ attrice dilettante con l’Utes sotto l’attenta regia del maestro Stefano Marcucci e ha anche avuto da giovane un’importante percorso sportivo nel Bodybuilding di cui è stata per ben due volte campionessa regionale e ben piazzandosi ai campionati nazionali.

Roberto Spinozzi, anche lui attore dialettale dell’Utes (si esibirà con Alessandra Mora in una interpretazione teatrale comica), è un attivissimo interprete della cultura grottammarese rivestendo ruoli in diverse realtà culturali rivierasche. Anche lui da giovane ha avuto gloriosi passati nel campo sportivo con ottimi risultati nel Karate’ e nelle immersioni subacquee.

Luca Baldassarri e Leonardo Tassotti, in arte Leo e Luca, sono due artisti giovanissimi uniti sin da piccoli dall’amore per la musica. L’intesa musicale è nata nella scuola grottammarese “Muse” di Francesco Ghezzi creando il quartetto “Smocking Clouds” raccogliendo notevoli successi. Sono stati scelti per suonare a “La notte romantica nei borghi più belli d’Italia” e hanno inciso diversi lavori discografici.

Christian Amabili, un quattordicenne “terribile”. Infatti se ben giovanissimo è salito già diverse volte sul primo gradino di incontri nazionali ed internazionali di Karate’, raggiungendo l’apice nel 2023 classificandosi al primo posto al mondiale Fudokan di Belgrado nella specialità Kata della categoria cadetti.

La serata del 16 novembre, oltre a premiare i talenti grottammaresi, oltre a far fare tante risate è anche tanta solidarietà: infatti parte dell’incasso sarà devoluto all’Associazione “XMano Odv” di San Benedetto del Tronto che svolge un’importante attività di utilità sociale, perseguendo il miglioramento della vita, la tutela dei diritti civili e l’integrazione sociale delle persone disabili sia in età evolutiva, sia in età adulta e delle loro famiglie.

Ciliegina sulla torta, il presentatore

Parliamo infatti del premiato 2023 a “Llegrotte’s Talent” Christian Rosati, talento a tutto tondo che si è cimentato sul palco, durante questo anno in svariate serate a marchio Lido degli Aranci, vestendo il ruolo di presentatore, illusionista, mago ma soprattutto vestendo il suo ruolo, quello di cantautore, con già in attivo diverse partecipazioni importanti canore in Italia, tra le quali quella di “Casa Sanremo” e quella di “Marche in…canto”. Un vero showman che ha presentato da poco il suo ultimo pezzo, “10 marzo”, un testo legato alla famiglia ma soprattutto alla figura, speciale, di suo nonno Umberto, pilastro essenziale per lo stesso autore di tutta la sua giovane vita.

Disponibili posti numerati, costo del biglietto 10€, prevendite abituali a Grottammare e San Benedetto del Tronto, infoline al 335.6234568.