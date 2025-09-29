Lezioni e partite libere di scacchi a San Benedetto del Tronto

Domenica 5 ottobre presso il Centro commerciale PortoGrande a San Benedetto del Tronto l’attività che rientra nel progetto “Metti in moto la mente”
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 5 ottobre 2025, dalle 17 alle 20, si svolgeranno lezioni e partite libere di scacchi aperte a persone di ogni età, presso il Centro commerciale PortoGrande (Via Pasubio 144).
Si tratta di una attività promossa dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps che rientra nel progetto “Metti in moto la mente” e che viene realizzata in collaborazione con l’Associazione Il Marcuzzo e con il Centro commerciale Portogrande.
La partecipazione è gratuita, per informazioni si può contattare il numero 3495711408
Nel corso della manifestazione, a disposizione dei partecipanti, ci saranno istruttori che permetteranno a chi vuole conoscere le regole del gioco degli scacchi, magari partendo da zero, di apprenderle.
Mentre chi invece le conosce già potrà tranquillamente giocare, in quanto saranno allestite postazioni con sedie, tavolini e scacchiere.