“Le ragazze son tornate” in scena il 4 marzo a Corinaldo

Al Teatro Goldoni di Corinaldo la nuova commedia scritta e diretta da Diego Ruiz con Corinne Clery, Daniela Poggi e Fiordaliso

CORINALDO – Corinne Clery, Daniela Poggi e Fiordaliso sono protagoniste di “Le ragazze son tornate” nuova commedia scritta e diretta dal prolifico Diego Ruiz che va in scena mercoledì 4 marzo, penultimo appuntamento della stagione del Teatro Goldoni di Corinaldo realizzata da Comune con Teatro Time e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Oggi la terza età non esiste più. Soprattutto per le donne, molte delle quali non pongono limiti alla loro libertà, non vogliono essere confinate al ruolo di “nonne” e rivendicano il diritto di vivere appieno la loro indipendenza.

Corinne Clery è una donna di successo che ha vissuto in un mondo di lustrini e scintillii, ma con un irrefrenabile desiderio di essere presa sul serio e non più trattata come una superficiale icona pop.

Daniela Poggi interpreta una talentuosa e stimata attrice di teatro che ha perso belle occasioni per via del brutto carattere e ha voglia di riscatto.

Fiordaliso è una ex cantante con hit alle spalle ma ora la sua vita è legata ai programmi di cucina in TV che l’hanno resa ricca e famosa. Era proprio questo il suo desiderio?

Frizzante e irriverente “Le ragazze son tornate” prende in giro il luccicante mondo dello spettacolo dando un ritratto di una generazione sempre più sorprendente.

«Quando si arriva a fare un resoconto della propria vita – scrive Ruiz nella presentazione –, per quanto bella e privilegiata, non sempre si è pienamente soddisfatti. Il ticchettio dell’orologio scorre inesorabile e con il passare del tempo non si acquisiscono solo rughe e nuovi acciacchi, ma anche un po’ di saggezza e sarà questa a cui bisogna appellarsi per far sì che le cose funzionino veramente. Riusciranno le nostre tre “ragazze” a mettere da parte i rancori e a comportarsi finalmente da donne mature?».

Lo spettacolo è prodotto da Mentecomica. Con Clery, Poggi e Fiordaliso sono in scena anche Giorgia Guerra e Nicola Paduano.

Biglietti e informazioni: biglietteria del Teatro Goldoni (tel. 338/6230078); prevendite biglietterie del circuito AMAT (tel. 071/2072439) e, on line, su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Inizio ore 21,15