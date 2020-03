La Croce Rossa Italiana di San Severino consegna farmaci a domicilio agli anziani

SAN SEVERINO MARCHE – La Croce Rossa Italiana, Comitato di San Severino Marche, ha avviato da alcuni giorni il servizio di consegna dei farmaci a domicilio per anziani, personale fragili e immunodepressi. Il servizio è gratuito, l’eventuale costo dei farmaci è a carico dei richiedenti. Per venire incontro a chi ne ha bisogno il Comitato settempedano Cri offre ai richiedenti la possibilità di chiamare direttamente le farmacie e concordare per la consegna che sarà poi effettuata dai volontari stessi dalle ore 12 alle 13,30 e dalle 18 alle 20. In alternativa si può chiamare anche il numero verde 800-065510 attivo 24 ore su 24.