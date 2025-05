La Corsa alla Spada e Palio 2025: ecco gli eventi a Camerino

Dodici giorni di eventi per tutti e un omaggio alle Associazioni di volontariato

con il Presidente del comitato CRI di Camerino nelle vesti del Signore della Città

CAMERINO – Dal 14 al 25 maggio 2025 si svolgerà a Camerino la 44esima edizione della Corsa alla Spada e Palio 2025 che proporrà un calendario ricco di eventi e novità.

Dal tradizionale appuntamento a tavola della cena dei mille, preceduto dall’intitolazione di un largo della città a Emma Magini, alla domenica della Corsa alla Spada del 25 maggio ci sono approfondimenti culturali, spettacoli, animazioni e tanta corsa: quella seria, quella rosa, quella dei giovanissimi e quella dei meno giovani, quella del palietto e persino quella della Spatola.

Gli eventi per tutti si svolgeranno nelle taverne dell’area ex City Park in via Madonna delle Carceri e in piazza Umberto, al Sottocorte Village ma anche in luoghi suggestivi come il Convento dei frati cappuccini di Renacavata, il Monastero Santa Chiara e l’Orto Botanico “Carmela Cortini” e l’Archivio di Stato.

Iniziative che spaziano dall’utilizzo delle nuove tecnologie (videomapping “Storie di luce”) al vernacolo (Reccontate a veja la storia secondo Quinte de Martella) alle giornate dedicate a Santa Camilla Battista Varano e alla sua casata e a quella che vede protagoniste tutte le scuole della città, fino ai tanti appuntamenti musicali, di danza e di giocoleria che animano le singole giornate. Quest’anno c’è anche la mostra “Il Dono L’Arte, i Documenti, le Testimonianze: Riflesso e Patrimonio della Comunità” che l’Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche ha allestito nella Chiesa S. Maria delle Grazie e che sarà visitabile nei giorni della rievocazione storica.

La Croce Rossa Italiana è stata scelta per ringraziare tutti i volontari che operano incondizionatamente per il bene degli altri e così vestiranno i panni dei Signori di Camerino della 44° edizione della Corsa a e Palio Gianfranco Broglia, presidente del Comitato CRI di Camerino e la sua signora Fabrizia Piccinini. A Emma Magini, infermiera volontaria CRI tra i fondatori della rievocazione storica, verrà dedicato un largo della città nel giorno dell’apertura della 44° edizione.

La spada è donata da Il Paniere e in fase di ultimazione presso la bottega dei fabbri Reversi di Muccia (il 17 maggio verrà presentata insieme alle atlete e agli atleti della 44° edizione).

Particolare attenzione anche quest’anno è rivolta alla conservazione del patrimonio con la sistemazione delle attrezzature grazie a Marino Fabiani, la realizzazione del nuovo drappo da mettere intorno al palco e la realizzazione di tutti gli abiti delle arti minori.

Dei sei abiti realizzati ex nove, quello ispirato alla Pala di Antonio da Fabriano (detta anche “Pala di San Domenico”) opera importante del pittore italiano Gentile da Fabriano, datata intorno al 1425 e oggi conservata al Museo delle Belle Arti di Budapest, e realizzato da Patrizia Menghi con la consulenza di Fiorella Paino è stato presentato in chiusura della presentazione.

L’abito è anche riportato nella copertina del libretto realizzato da Stefano Mosciatti e stampato da Artelito che è stato consegnato a tutti i partecipanti e che verrà distribuito nei prossimi giorni.

CORSA ALLA SPADA E PALIO

CAMERINO 14-25 MAGGIO 2025

PROGRAMMA

DALL’11 AL 24 MAGGIO 2025

Chiesa di Santa Maria delle Grazie, via Le Mosse

Il Dono, l’Arte, i Documenti, le Testimonianze: Riflesso e Patrimonio della Comunità

mostra a cura di Luca Barbini, archivista Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025

ore 18:00 via Ridolfini

Intitolazione largo Emma Magini

Comune di Camerino e Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana

ore 20:00 Via Madonna delle Carceri

Cena dei Mille Sossanta – Di Mezzo – Muralto

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2025

ore 17:30 Sezione Archivio di Stato di Camerino, via Viviano Venanzi

Del danzare cortese et altre cose conversazione e intervento di danza rinascimentale

a cura di Chiara Gelmetti, con la partecipazione dell’Ensemble Ardente Sole, dell’associazione WunderKammer Orchestra Divisione Danza WKO-ADA di Pesaro e delle Soavi Allegrezze dei da Varano

ore 20:00 Via Madonna delle Carceri / Piazza Umberto I

Cena in taverna Sossanta – Di Mezzo – Muralto

ore 21:00 Via Madonna delle Carceri

Musica in taverna note di ciaramella, piva e percussione Gruppo Sturm Und Drunk

ore 22:00 Piazza Umberto I

Storie di luce videomapping per Camerino Playmarche

venerdì 16 maggio 2025

ore 16:00 Rocca del Borgia

I giochi di una volta la ritmica per divertimento ASD Promo Sport Camerino

ore 20:00 Via Madonna delle Carceri / Piazza Umberto I

Cena in taverna Sossanta – Di Mezzo – Muralto

ore 21:15 Accademia della musica

Viaggio Musicale in Europa concerto

Orchestra di Chitarre delle Marche, direttore M° Silvio Catalini

ore 22:00 Via Madonna delle Carceri / Piazza Umberto I

Tilopa e il contorno del Diavolo spettacolo comico I giullari del Diavolo

sabato 17 maggio 2025

ore 15:30 Rocca del Borgia

Palio di Sant’Ansovino qualifiche ASD Arcieri De Varano

ore 18:00 Quartiere delle Associazioni, via dello Sport

Presentazione degli atleti e delle atlete della 44° edizione

ore 20:00 Via Madonna delle Carceri / Piazza Umberto I

Cena in taverna Sossanta – Di Mezzo – Muralto

ore 21:00 Basilica di San Venanzio

Offerta dei ceri e accensione del falò

Ospiti: Torneo delle Guaite con Tamburini i Lupi di Visso

ore 23:30 Piazza Umberto I

Notte Bianco Azzurra preparati a ballare sotto le stelle Terziero di Muralto

domenica 18 maggio 2025

ore 11:30 Basilica di San Venanzio

Solenne Concelebrazione Parrocchia di San Venanzio

ore 16:00 Rocca del Borgia

Compagnia commerciale medievale mercatino e laboratori Uno Spazio nel Bosco

ore 16:30 Rocca del Borgia

Palio di Sant’Ansovino finalissima ASD Arcieri De Varano

ore 20:00 Via Madonna delle Carceri / Piazza Umberto I

Cena in taverna Sossanta – Di Mezzo – Muralto

ore 21:30 Basilica di San Venanzio

Concerto per il Santo Patrono Banda Orchestra “Città di Camerino”

lunedì 19 maggio 2025

dalle 8:00 Viale Giacomo Leopardi

Fiera di San Venanzio Comune di Camerino

ore 18:00 Sala convegni Scuola di Studi Superiori “Carlo Urbani”, via D’accorso n. 16

I da Varano: alba e tramonto di una dinastia

incontro con la prof.ssa Maria Elma Grelli e l’avv. Giuseppe De Rosa Rotary Club Camerino

ore 20:00 Via Madonna delle Carceri / Piazza Umberto I

Cena in taverna Sossanta – Di Mezzo – Muralto

ore 22:00 Via Madonna delle Carceri

Il Genio impossibile magia, fachirismo, divertimento e stupore Shezan

martedì 20 maggio 2025

ore 16:00 Convento di Renacavata

Un luogo speciale visita guidata Studenti I.I.S. Varano-Antinori

ore 18:45 Basilica di San Venanzio

Sicut Lumen suoni e parole del Rinascimento

Coro Monti Azzuri di Valfornace (MC) trombone antico: Andrea Angeloni organo: Maurizio Maffezzoli voce recitante: Luciano Birocco

ore 20:00 Via Madonna delle Carceri / Piazza Umberto I

Cena in taverna Sossanta – Di Mezzo – Muralto

ore 22:00 Piazza Umberto I

Libra spettacolo di giocoleria infuocata Fire Aida



mercoledì 21 maggio 2025

ore 15:00 Basilica di San Venanzio

Ballata per San Venanzio spettacolo musicale

Scuole dell’Infanzia di Camerino e Orchestra della Scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale “Giovanni Boccati”

ore 17:00 Sottocorte Village

Il mercato delle erbe e danze popolari

Scuole primarie di Camerino con Soavi Allegrezze dei Da Varano

ore 18:00 Sottocorte Village

Kalu’ Descalso spettacolo comico di giocoleria e fuoco Kalù giullare

ore 20:00 Via Madonna delle Carceri / Piazza Umberto I

Cena in taverna Sossanta – Di Mezzo – Muralto

ore 22:00 Via Madonna delle Carceri / Piazza Umberto I

Kalù l’allegro giullaro in taverna Kalù giullare

giovedì 22 maggio 2025

ore 15:30 Monastero Santa Chiara

La modernità di una mistica del Rinascimento italiano: Santa Camilla Battista da Varano convegno

Sorelle povere di Santa Chiara

ore 20:00 Via Madonna delle Carceri / Piazza Umberto I

Cena in taverna Sossanta – Di Mezzo – Muralto

ore 21:15 Auditorium Benedetto XIII

Come una carezza – Il viaggio di Camilla Battista Varano spettacolo teatrale Teatro in Bilico

ore 23:15 Sottocorte Village

Il Palietto la corsa più irriverente

Associazione Varanus / Movimento giovanile Panta Rei / Granducato di Camerino

venerdì 23 maggio 2025

ore 17:00 Piazza San Venanzio

Sei personaggi in cerca di storie un percorso nel centro storico della città con un’improbabile guida incontrando personaggi e fatti del passato Trovastorie della Marca

ore 19:00 Centro storico

La Corsa di San Venanzio corsa amatoriale non competitiva sul percorso della Corsa alla Spada e Palio

Atleti over

ore 20:00 Via Madonna delle Carceri / Piazza Umberto I

Cena in taverna Sossanta – Di Mezzo – Muralto

ore 22:00 Sottocorte Village

Mecò e il Clan concerto e a seguire Disco Music con Dj di Multiradio Associazione Musicamdo



sabato 24 maggio 2025

ore 15:00 Sottocorte Village

Giovani in corsa i più piccoli corrono per la spada

dalle ore 16:00 Rocca del Borgia

Accampamento storico di arti mestieri e tiro con l’arco ASD Aspidum Sagittas

ore 18:30 Accademia della Musica

Reccontata a veja la storia secondo Quinto de Martella

Associazione Adesso Musica, voce recitante Carla Casadidio

ore 20:00 Via Madonna delle Carceri / Piazza Umberto I

Cena in taverna Sossanta – Di Mezzo – Muralto

ore 22:00 Sottocorte Village

Streghe e Demoni della Luna spettacolo di giochi ombre e luci

Sasselles Show – Luxury Entertainment

domenica 25 maggio 2025

ore 9:30 sede Rettorato Unicam, via Pieragostini

La nostra rievocazione storica / I da Varano, dalla Residenza Fortificata al Palazzo di Città / Alchimia e Chimica nel Rinascimento / Scienza e segreti ai tempi dei da Varano

5° incontro degli studenti di chimica degli anni 1967-72

Giornata dei laureati all’Università di Camerino

ore 10:00 Orto Botanico “Carmela Cortini”

I giardini di Palazzo Varano visita guidata

Prenotazioni presso la Proloco

ore 15:00 Centro storico

Corsa alla Spada e Palio corteo storico, staffetta rosa e corsa alla spada

Ospiti: Cavalcata dell’Assunta di Fermo e Compagnia del Grifoncello di Perugia

ore 20:00 Via Madonna delle Carceri / Piazza Umberto I

Cena in taverna Sossanta – Di Mezzo – Muralto



PRIMA E DOPO LA CORSA ALLA SPADA E PALIO

domenica 11 maggio 2025

Camerino

Terre dei Varano OffRoad

ASD Avis Frecce Azzurre

lunedì 2 giugno 2025

Rocca Borgesca

Il Ducato in un bicchiere

Associazione Il Ducato in un bicchiere



FINO AL 31 MAGGIO 2025

Sottocorte Village

Di mercantia e di altri mestieri: le Arti a Camerino

a cura di: Fiorella Paino, Patrizia Menghi, Stefano Mosciatti, Danilo Torresi e Gabriele Rosati



TUTTO L’ANNO

Piazza Caio Mario

Camerino viva mostra fotografica

Circolo Fotografico Progetto Immagine



E POI C’E’…

sabato 31 maggio 2025 18:00

Centro storico

CORSA ALLA SPATOLA – IV edizione