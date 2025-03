InLife / International Quality Life Forum, dal 27 al 30 marzo ad Ascoli

ASCOLI PICENO – Dal 27 al 30 marzo 2025, presso il prestigioso Teatro dei Filarmonici, ad Ascoli Piceno si svolgerà l’evento InLife – International Quality Life Forum, che nasce in seguito alla legge regionale del 2023 che ha riconosciuto le Marche come “terra del benessere e della qualità della vita”. I momenti salienti saranno 11 panel tematici con relatori di fama internazionale, 3 tavole rotonde e la sottoscrizione della Carta di Ascoli che sancisce l’impegno dei firmatari a promuovere la qualità della vita per tutti

La presentazione del programma e della Carta si è svolta qualche giorno fa presso la sede della Regione Marche. Presenti l’assessore alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini, in collegamento il commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, il presidente del Consiglio comunale di Ascoli Alessandro Bono, il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini, la vicepresidente del Bim Tronto Sabrina Stazi, insieme ai coordinatori scientifici David Mariani e Carlo Bachetti Doria.

La Carta di Ascoli

La Carta di Ascoli, un documento ispirato alle più recenti acquisizioni scientifiche e alla visione umanistica del benessere, si propone di diventare un punto di riferimento per le future politiche in materia di salute pubblica, alimentazione e sostenibilità. Tra i punti chiave: la prevenzione come fondamento della salute pubblica, One Health (integrazione della salute umana, animale e ambientale in un’unica strategia di benessere globale), educazione alla salute e alla sostenibilità fin dalla scuola, il ruolo delle emozioni, dell’arte e delle relazioni sociali nella salute; governance alimentare e sviluppo sostenibile (bilanciamento tra mercato e bene pubblico, lotta alla disinformazione alimentare, sostegno alle imprese che adottano modelli virtuosi), ambiente salubre. Verrà sottoscritta da tutti i relatori che prenderanno parte a panel e tavole rotonde.

Il forum

Nella giornata di apertura, il 27 marzo, sarà presente il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Previsti il ministro della Salute Orazio Schillaci, Francesco Lollobrigida ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Giuseppe Valditara ministro dell’Istruzione e del Merito, Silvio Garattini, oncologo e farmacologo, fondatore dell’Istituto Mario Negri, Luigi Fontana, scienziato e direttore scientifico presso il Charles Perkins Centre RPA di Sydney, Katie Wilson, direttrice esecutiva della Urban School Food Alliance ed ex vice sottosegretaria all’alimentazione del governo Obama, Paolo Galli accademico, scienziato insignito delle massime onorificenze in Europa, USA, Russia, Cina, Giappone già direttore mondiale della ricerca Montedison, Montell, Himont, Franco Arminio, poeta, scrittore e regista.

Il programma prevede sei macro-aree tematiche che affrontano aspetti fondamentali della qualità della vita: il 27 marzo sarà dedicato alle Marche come Terra di Benessere e vedrà la presentazione della Carta di Ascoli e della prima legge del Benessere. Il 28 marzo sarà dedicato ad alimentazione e stili di vita, il 29 alle politiche giovanili e all’istruzione al mattino e nel pomeriggio ad agricoltura e ambiente; domenica 30 a cultura e turismo sostenibile (mattino) e lavoro e welfare aziendale (pomeriggio).

Il forum si concluderà con le tavole rotonde dedicate al welfare aziendale e alle imprese sostenibili e il loro ruolo nella crescita personale e sociale. Il programma è disponibile sul sito https://www.inlifeforum.com/. Cliccando su “Leggi il Programma” è possibile prenotare un posto per assistere a interventi, dibattiti e tavoli tematici.