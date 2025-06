Infiorata del Corpus Domini, dal 19 al 22 giugno a Castelraimondo

Una tappa storica per il Grand Tour delle Marche a Castelraimondo per l’Infiorata del Corpus Domini; il Giubileo è il tema della 33esima edizione

CASTELRAIMONDO – Il Grand Tour delle Marche fa tappa a Castelraimondo (MC) per l’Infiorata del Corpus Domini, un appuntamento ormai consolidato nel circuito di eventi, promosso da Tipicità ed ANCI Marche, che attraversa la regione.

La tradizionale manifestazione, che si svolge dal 19 al 22 giugno sull’attualissimo tema del “Giubileo”, giunge quest’anno alla 33esima edizione ed è intensamente legata alla devozione popolare, caratterizzandosi per la corale partecipazione della comunità locale alla sua realizzazione, che vede la collaborazione attiva delle associazioni cittadine e di centinaia di volontari che, per l’occasione, si mobilitano offrendo il proprio disinteressato ed entusiastico contributo.

Un densissimo programma di eventi collaterali fa da cornice alla manifestazione. S’inizia giovedì 19 giugno alle 20.30, in Piazza Dante, con il tradizionale taglio dei fiori, un rituale che avvia ufficialmente la manifestazione. Alle 21:00 in Largo Rotabella, AIDO-AVIS-ADMO incontrano i giovani nel corso di un’esibizione musicale con le Colonne d’Ercole, a cura dei gruppi Castelraimondo e Gagliole. Sempre alle 21:00, in Piazza Dante, 1° Festival dei Giovani, a cura del Gruppo Folkloristico, con esibizioni di musica e danza.

Tuttavia, il momento nel quale la festa e la socializzazione raggiungono il culmine è la notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno, allorché il centralissimo Corso Italia, principale via della città, si trasforma in un operoso e fantasmagorico cantiere dal quale, come per miracolo, nel volgere di poche ore prenderà vita una fiabesca scenografia composta da ventuno artistici tappeti floreali a tema religioso, un’insolita galleria d’arte a cielo aperto che resterà in esposizione fino a domenica.

Parallelamente all’inizio dei lavori, alle 21:15 in Piazza della Repubblica si terrà il “Concerto per l’Infiorata” a cura del Corpo Bandistico “Ugo Bottacchiari” di Castelraimondo, con la partecipazione del direttore ospite Thierry Deleruelle.

Intensissimo il programma della giornata di sabato. In Piazza della Repubblica, alle 21:00 andrà in scena “Lucio Battisti Emozioni…!” con Cesare Bocci, mentre alle 22:00 Piazza Dante ospita il tributo agli 883, con lo spettacolo “883 Volte Max”.

Domenica 22, infine, dalle ore 10:00 alle 13:00 in Piazza della Repubblica, “Laboratorio Infiorata”, a cura degli Scout 1 di Camerino, attività aperta a tutti per cimentarsi nell’esecuzione di un quadro floreale. Nel pomeriggio, alle 17:30, Santa Messa nella Chiesa della Sacra Famiglia e Solenne Processione del Corpus Domini con la partecipazione del Corpo Bandistico “Ugo Bottacchiari” di Castelraimondo, mentre alle 21:00 al Campo sportivo comunale sarà la volta del prestigioso “Premio Ravera” che, insieme all’estrazione della lotteria dell’Infiorata, concluderà la manifestazione.

Tra le altre iniziative in programma nei quattro giorni della festa segnaliamo la “Mostra di modellismo statico e ferroviario”, presso la scuola primaria E. De Amicis, e “Fantasia di colori e argilla”, mostra di pittura e ceramica a cura di UTEAM e della pittrice Maria Grazia Botti, in Piazza della Repubblica.

L’Infiorata del Corpus Domini, organizzata dall’associazione Pro Loco insieme al Comitato “Infiorata Corpus Domini” e all’Amministrazione comunale di Castelraimondo, è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso da Tipicità ed ANCI Marche.

Tutte le info su www.tipicita.it