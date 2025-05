“Incontri intergenerazionali – Lezioni e partite libere di scacchi” ad Ascoli

In occasione della Giornata mondiale del gioco, il 25 maggio appuntamento al Polo Sant’Agostino di Ascoli Piceno

ASCOLI PICENO – In prossimità della Giornata mondiale del gioco, che si celebra il 28 maggio in tutto il mondo, domenica 25 maggio è in programma un pomeriggio dedicato agli scacchi presso il chiostro interno del Polo Sant’Agostino (piano terra della Biblioteca comunale – Corso Mazzini) ad Ascoli Piceno.

La Giornata mondiale del gioco è una ricorrenza voluta per ricordare l’importanza della creatività e della sperimentazione attraverso attività ludiche. E’ fondamentale per i bambini e costituisce un diritto che non dovrebbe essere negato a nessuno, proprio per la sua capacità di stimolare lo sviluppo in maniera positiva; imparare giocando è uno dei principi base che tenta di portare avanti questa giornata.

Ma il gioco riguarda anche le persone di ogni età perché, ad esempio, permette di mantenere allenata la propria mente, di contrastare l’insorgere delle demenze e di migliorare la concentrazione.

Domenica 25 maggio è in programma la manifestazione “Incontri intergenerazionali – Lezioni e partite libere di scacchi” che si svolgerà dalle 15,30 alle 18,30 in occasione di “Siamo Ascoli” una giornata per conoscere, riscoprire e amare la città con gesti semplici e autentici. Una giornata per condividere con amici e familiari, arte, cultura e molto altro.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 3442229927.

L’iniziativa è organizzata da A.S.D. APS Centro Iniziative Giovani col patrocinio e la compartecipazione di Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, col contributo della Fondazione Carisap, in collaborazione con l’Associazione Ascoli da Vivere e il Comune di Ascoli Piceno.