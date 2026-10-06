Inaugurato il nuovo Ufficio IAT a Corinaldo

Il 3 ottobre sono stati presentati a Corinaldo i nuovi locali dell’Ufficio di informazione e accoglienza turistica, logo, portale, video e strumenti digitali: un progetto unico per valorizzare il borgo

CORINALDO – Corinaldo rinnova il modo di raccontarsi e di accogliere. Sabato 3 ottobre, in una sala consiliare gremita, il Comune ha presentato la nuova identità visiva, il portale turistico, il video promozionale e le web app di “Corinaldo Digitale”, insieme all’inaugurazione dei nuovi locali dell’Ufficio di informazione e accoglienza turistica.

Un unico progetto, interamente finanziato con risorse comunali, per rendere il territorio più riconoscibile, facilitare la visita e migliorare i servizi anche per i cittadini.

Il sindaco Gianni Aloisi ha richiamato la necessità di promuovere insieme cultura, paesaggio, tradizioni ed enogastronomia. L’assessore alle politiche turistiche Francesco Spallacci ha illustrato il ruolo degli strumenti digitali, che accompagnano il visitatore dalla scelta della destinazione alla scoperta di luoghi, attività ed eventi.

Il visual designer Enrico Tarsi ha presentato il nuovo logo, che interpreta in chiave contemporanea le forme delle architetture corinaldesi. Proiettato anche il video realizzato da Smossi Digital Creative Hub. Alla giornata hanno partecipato l’assessore regionale Bugaro e Lorena Varani, presidente dell’associazione regionale dei Borghi più Belli d’Italia, che ha illustrato la Ciclovia dei Borghi nelle Marche.

L’accoglienza prende forma anche nei nuovi locali IAT.

L’assessore ai Lavori pubblici Luca Olivieri ha sottolineato poi la priorità data all’accessibilità: rampa d’ingresso, porta automatica e bagno accessibile alle persone con disabilità. Arredi contemporanei e nuova illuminazione valorizzano il palazzo storico; due monitor permetteranno di promuovere il borgo e le sue iniziative. La progettazione dei locali e degli arredi è stata curata dall’architetto Pierluigi Genghini di Modus Progetti.

I locali sono stati consegnati ufficialmente alla Pro Loco. Le operatrici turistiche potranno ora lavorare in ambienti più funzionali e accoglienti, con strumenti migliori a sostegno della loro attività quotidiana. Alla competenza del personale e alla passione della Pro Loco si affianca così un investimento concreto del Comune: spazi e servizi rinnovati per accogliere meglio chi visita Corinaldo e chi la vive ogni giorno.