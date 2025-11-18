“Il Piccolo Principe in arte Totò” in scena a Corinaldo

Al Teatro “Carlo Goldoni” di Corinaldo, il 22 novembre 2025 lo spettacolo, scritto e diretto da Antonio Grosso: un viaggio nella giovinezza di uno dei più grandi attori e maestri della comicità internazionale: Antonio De Curtis

CORINALDO – L’Amministrazione comunale di Corinaldo , in collaborazione con Amat e Teatro Time Produzione Spettacoli e con il contributo di MiC e Regione Marche, ha realizzato la stagione 2025/2026 del Teatro Comunale C. Goldoni. Si parte il 22 novembre, alle ore 21.15, con lo spettacolo “Il Piccolo Principe in arte Totò” che narra le vicende della vita giovanile di uno dei più grandi Attori e Maestri della comicità̀ internazionale che Napoli abbia mai partorito: Antonio De Curtis. Immersi in un’atmosfera surreale, lo spettacolo racconta le vicende e vicissitudini che l’attore partenopeo ha dovuto affrontare prima di arrivare al grande successo ed essere riconosciuto a livello nazionale come il vero e proprio “Principe della Risata”.

In scena Antonio Grosso

nei panni del grande artista, accompagnato da Antonello Pascale che interpreta i diversi personaggi che Totò incontra sul suo cammino: dagli amici, ai parenti, dal popolo che anima le strade del famoso quartiere de La Sanità dove lui stesso e cresciuto, agli amori e le delusioni, passando poi per gli artisti che ha conosciuto, gli impresari teatrali ed i commilitoni con cui e partito soldato per servire la patria.

Con “Il Piccolo Principe in arte Totò”, si vuole omaggiare la grandezza del Maestro, in tutte le sue forme, artistiche emozionali e psicologiche, dimostrando che dietro una delle più grandi Maschere del Cinema moderno si nascondeva un animo sensibile che, con tenacia, talento, passione ed umiltà̀ e diventato un’icona della Comicità̀ Archetipa, riconosciuta dai più grandi maestri del Novecento Italiano.

INFO E BIGLIETTI

I biglietti da 12€

1° settore: 24,00€

2° settore: 20,00€

Riduzioni (ragazzi 16-30 anni e possessori della “Carta del Donatore” AVIS):

1° settore: 15,00€

2° settore: 12,00€

Dato il ridotto numero di posti, è consigliata la prenotazione almeno tre giorni prima dello spettacolo. Diritto di prevendita 2€.

Teatro Carlo Goldoni – Corinaldo

Biglietteria aperta il giorno dello spettacolo dalle ore 20:00 (inizio spettacolo ore 21:15)

Cell. 338.6230078

AMAT – amatmarche.net | Tel. 071.2072439