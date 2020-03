Il sindaco di San Severino su primo decesso per Coronavirus

E’ deceduto ieri al Covid Hospital di Civitanova Marche un pensionato di 70 anni, con patologie pregresse, uno dei tre pazienti settempedani positivi.In città 27 persone sono in quarantena

SAN SEVERINO MARCHE – “Stiamo vivendo le ore più dolorose in questo momento così difficile per tutti, ma mai mi sarei aspettata di dover dare la notizia del primo decesso per Coronavirus anche nella nostra città”.

Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, si è stretta al dolore dei familiari di un pensionato di 70 anni, con patologie pregresse, deceduto nella giornata di ieri al Covid Hospital di Civitanova Marche, dove era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al contagio ed essere stato trasferito qui dall’ospedale di Macerata.

Era il caso più grave dei tre settempedani positivi al Covid-19, che diventano due, nell’elenco aggiornato proprio nelle scorse ore dal Gores regionale e inviato dalla Prefettura di Macerata al sindaco Piermattei.

“In città abbiamo anche 27 persone in quarantena. Il numero di queste ultime, fino a pochi giorni fa fermo a 17, è cresciuto considerevolmente ma non bisogna spaventarsi per questo numero perché in esso rientrano molti familiari di chi era in quarantena e molti concittadini, tra cui alcuni imprenditori, rientrati a casa da Paesi stranieri dove è arrivata, come in Italia, la pandemia. I nostri concittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario e per alcuni la permanenza a casa scadrà proprio in queste ore. Per i due pazienti positivi, invece, non si è mai reso necessario il ricovero in una struttura ospedaliera ma sono state attivate, da parte dell’Asur, le procedure previste per l’assistenza sanitaria domiciliare. E’ veramente una giornata triste quella di oggi – commenta il primo cittadino settempedano ricordando ancora chi non ce l’ha fatta – Conoscevo la vittima, una persona stimata e molto ben voluta che si era data molto da fare nel volontariato e per la nostra comunità. Lascia in noi tutti, e nella sua famiglia, un caro e grande ricordo”.