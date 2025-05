“Festa dei tajulin sa la fava” il 17 e 18 maggio a Mondolfo

La tradizionale ‘Festa dei Tajulin sa la fava’, organizzata dalla Pro Loco “Tre Colli” Mondolfo, prevede eventi musicali, giochi, folclore e stand gastronomici

MONDOLFO – Torna il 17 e il 18 maggio la “Festa dei tajulin sa la fava”, tradizionale sagra, organizzata per il secondo anno dalla Pro Loco “Tre Colli” Mondolfo nella bellissima area verde tra Via Nuvolari e Via Meroni.

L’evento è stato presentato presso la sede di Confcommercio Marche Nord.

“È un orgoglio ospitare la presentazioni di queste feste – ha esordito il direttore Agnese Trufelli – perché contribuiscono a valorizzare eccellenze territoriali, in questo caso gastronomiche, e a mantenere vive tradizioni molto importanti. Mondolfo fa parte del nostro progetto di promozione turistica Itinerario della Bellezza che tra i suoi obiettivi ha proprio quello di promuovere il territorio anche attraverso le tipicità locali. Con le Pro loco ci lega un rapporto di stretta collaborazione, tanto che a breve andremo a rinnovare l’accordo strategico di promozione turistica e sviluppo economico”.

Ha proseguito il sindaco Nicola Barbieri: “Dopo i Garagoi e la Spaghettata, un altro evento enogastronomico di successo e molto atteso, che valorizza in particolare un quartiere ricco di storia e tradizioni. Un grande ringraziamento va alla Pro loco e ai volontari per l’impegno e la passione”.

Riconosciuto come Piatto Tipico Regionale con la denominazione “tajulin sa la fava alla mondolfese”, il nostro tagliolino con la fava è pronto a deliziarvi nel Parco di San Sebastiano a Mondolfo, a partire dalle ore 18.30 del 17 e 18 maggio.

“Saranno oltre 60 le persone impegnate nella realizzazione dell’evento – ha spiegato il presidente Eros Massi – tra cui 20 volontarie e volontari che si occuperanno esclusivamente di stendere i tagliolini, veri protagonisti delle due giornate.

La pietanza ricalca la ricetta originale che prevede un impasto steso a mano composto da uova, 60% di farina di grano duro e 40% di farina di fava che conferisce il caratteristico colore scuro”.

Oltre al piatto clou, durante le serate sarà possibile gustare piadine con varie farciture, la grigliata, piatti a base di fava e dolci con farina di fava.

“Con i tajulin sa la fava – ha concluso il consigliere della Pro loco Massimo Papolini – si vuole ricordare un alimento storicamente importante per la popolazione delle nostre terre: una pasta lunga realizzata dalle massaie che vivevano nel borgo di San Sebastiano le quali, per via della povertà, mescolavano la farina di grano con quella di fava.

Riscoprire i piatti tipici della tradizione popolare, significa intraprendere un percorso culturale e identitario importante per valorizzare le proprie origini e radici, rivivere le usanze e consolidare il legame tra le persone all’insegna della gastronomia e della voglia di condividere del tempo insieme”.

Eventi musicali, giochi e stand gastronomici aspettano i visitatori.

Sabato 17 ci sarà la musica degli Alterego mentre Domenica 18 si esibiranno Mirko e Simona

Ingresso libero.

La Pro Loco Tre Colli Mondolfo ringrazia l’amministrazione comunale, sempre presente, tutti i volontari che, con la loro passione e determinazione, rendono possibile tutto ciò e tutti coloro che, in qualche modo, hanno contribuito alla realizzazione di questa festa.