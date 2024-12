I The Sound Messanger in un “Omaggio a Mina” a Urbania

Oggi secondo appuntamento del Durante Festival Winter edition al Teatro Bramante

URBANIA – Oggi, giovedì 26 dicembre (ore 21.15) prosegue il cartellone della Winter edition del Durante Festival, rassegna organizzata da Ente Concerti di Pesaro e Comune di Urbania. Sul palco del Teatro Bramante di Urbania in programma un imperdibile Omaggio a Mina.

La serata propone un tributo a Mina, alle sue grandi canzoni, a l’immensa artista che è, ancora e sempre, in anticipo sui tempi, alla sua voce, considerata la più grande italiana di sempre. Quello immaginato per la Winter Edition durantina è uno spettacolo di musica e parole dedicato a Mina con narrazioni di Francesco Belfiori e musica del trio The Sound Messengers, formazione attiva da oltre un decennio e in costante evoluzione sonora e stilistica.

La voce unica di Clarissa Vichi accompagnerà il pubblico nel suadente e magico repertorio della Tigre di Cremona, affiancata da due grandi nomi del panorama musicale italiano, quali il chitarrista Marco di Meo e Massimo Valentini ai sassofoni, cajon e voce. Si unisce per l’occasione in questo progetto anche il pianista e cantante Claudio Morosi, finalista di The Voice Senior 2023.

Un concerto intenso, pieno di emozioni, dal repertorio intramontabile, interpretato e “rivisto” dagli arrangiamenti originali dei The Sound Messegers.

Prenotazioni e biglietti: intero € 10, ridotto € 8 (under 25, over 65). Biglietto cortesia di 2 € da abbinare ad un family ticket. I biglietti sono disponibili sul portale vivaticket.it. I biglietti rimasti disponibili saranno messi in vendita direttamente sul luogo dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Informazioni Ufficio Turismo di Urbania 0722313140 – turismo@comuneurbaniapu.it

Le attività dell’Ente Concerti sono realizzate con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Marche, Assessorato alla Bellezza del Comune di Pesaro e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.