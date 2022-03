Grottammare, “Un revolver per tre”: il 12 marzo al Teatro delle Energie

GROTTAMMARE – Dopo il grande successo del primo appuntamento di Commedie Nostre con il GRAN GALA’ DEL TEATRO DIALETTALE con gli artisti Petò e Macchini, sabato 12 marzo va in scena al Teatro delle Energie di Grottammare il secondo appuntamento della Rassegna con “UN REVOLVER PER TRE” della compagnia ascolana “LI FRECIUTE”.

Opera in due atti scritta da Stefano Sciamanna, con la regia di Elide Agostini e Stefano Sciamanna. Sul palco si alterneranno dieci personaggi totalmente diversi tra loro, interpretati da tre attori che si avvicendano con ritmi incalzanti, rendendo la commedia molto frizzante ed avvincente, composta da rapidi cambi di costumi, battute divertenti, scene esilaranti, che daranno luogo a equivoci comici, che si chiariranno solo al termine della storia.

Biglietto ad € 8,00, prevendite senza costi aggiuntivi presso il Caffè RAMONA ed il Bar MIRELLA a Grottammare; a San Benedetto del Tronto invece, presso il LABOR FOTO di Domenico Campanelli. Infoline al 335.6234568.

Intanto l’Associazione Lido degli Aranci organizzatrice dell’evento in collaborazione con l’Amministrazione comunale della Città di Grottammare e la FITA Regione Marche, è in gran fermento per la serata di Gala “Una rotonda sul Mare – Premio del Grottammarese dell’Anno 2021” che si terrà sempre al Teatro delle Energie il 30 aprile. La manifestazione che da più di vent’anni si svolge sempre nei primi giorni di gennaio, è stata spostata prima a novembre, nell’edizione 2021 ed ora in primavera, per l’edizione 2022, causa Covid. Da pochi giorni svelati anche i conduttori: il comico-presentatore Angelo Carestia, reduce da due recentissimi grandi impegni televisivi e la show-girl e Vocal-Coach Gloria Conti, che torna sul palco rivierasco dopo lo strepitoso successo della sua conduzione alla serata dedicata ai talenti grottammaresi, lo scorso ottobre di “Llegrotte’s Talent”. Procedono a ritmo incalzante anche i lavori per la serata del trentennale associativo, che si svolgerà sempre al Teatro delle Energie il 13 maggio con grandi ospiti, risate e divertimento assicurato per tutto il pubblico che sempre più numeroso segue questa Associazione che si rivela giorno dopo giorno partner principale ed insostituibile per Grottammare e per tutta la riviera. Non mancate quindi ai prossimi appuntamenti!