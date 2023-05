‘Grand Tour Musei’, Pesaro aderisce all’iniziativa regionale

Sabato 13 Notte dei Musei, domenica 14 e giovedì 18 maggio Giornata Internazionale dei Musei, si potrà andare alla scoperta del ricco patrimonio d’arte. Nell’offerta di Pesaro2024, le proposte di Pesaro Musei, Sistema Museo e dell’Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani

PESARO – Torna il tradizionale appuntamento del ‘Grand Tour Musei’, iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche e dalla Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il MiC-Ministero della Cultura Direzione Regionale Musei Marche e il Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia. La XV edizione è un viaggio alla scoperta del patrimonio culturale conservato nei musei italiani legato a due eventi internazionali: la Notte dei Musei (13 maggio) e la Giornata Internazionale dei Musei ICOM (18 maggio) che quest’anno segue il tema ‘Musei Sostenibilità e Benessere’. Due giornate per riflettere su come i musei possono contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità e per riappropriarsi degli spazi museali condividendo eventi e incontri.

Il Comune di Pesaro aderisce con una ricca offerta nei luoghi della cultura promossa da Pesaro Musei, Sistema Museo e l’Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani.

Sabato 13 maggio per la Notte dei Musei, Palazzo Mosca – Musei Civici, il Museo della Bicicletta e la mostra “Superbasket 45°: i Tesori della Memoria” al Centro Arti Visive Pescheria potranno essere visitati in notturna fino a mezzanotte; in più l’esposizione in Pescheria sarà visitabile con biglietto ridotto di €3,00. Negli stessi luoghi Pesaro Musei propone ‘Corpo statico e corpo in movimento’, un’insolita esperienza che parte dal corpo e privilegia l’azione, sollecitando i partecipanti a recuperare la dimensione del “sentire”, agire e ‘pensare’ il museo cercando nuove strade per la mediazione dei contenuti attraverso il linguaggio del corpo e del movimento. Al Museo Nazionale Rossini alle 21 Sistema Museo cura la visita guidata “Una notte con Rossini: una stella che illumina il buio” per riflettere sul valore della luce e su prospettive diverse di sguardo sull’arte e sulla musica.

Domenica 14 maggio, triplo appuntamento.

Dalle 16 il photowalk ‘Fuori dalle righe del pentagramma rossiniano’, un percorso che coinvolge Palazzo Mosca-Musei Civici (base di partenza), Casa Rossini e il centro storico per una sfida a colpi di flash seguendo 10 indizi e vari indovinelli alla scoperta di dettagli rossiniani da fotografare. Ogni partecipante dovrà inviare, nel minor tempo possibile, le foto che rappresentano la soluzione ai quesiti; ingresso € 3,00 euro (bambini gratuiti), prenotazione obbligatoria 0721 387541. Al Museo Nazionale Rossini, alle 17, in occasione della Festa della Mamma, la visita guidata “Anna Guidarini, madre di Gioachino: due voci a teatro”, percorso per grandi e piccoli per conoscere il mondo del compositore in modo creativo. Dalle 15, l’Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani propone l’attività “Alla ricerca dei piceni. Orienteering archeologico per le vie del borgo” con l’archeologa Vanessa Lani/Archeologia e Paesaggio. Pensato per bambini, ragazzi e famiglie, l’evento vedrà i giovani “archeologi” divisi in squadre e armati di bussola e mappa, percorrere le vie del borgo di Novilara alla ricerca delle tracce dell’antica popolazione italica, tra giochi ed enigmi; tappa finale alle 18 al Museo Archeologico Oliveriano per la premiazione della squadra vincitrice. L’iniziativa è promossa in collaborazione con Pesaro Musei, Fondazione Pescheria – Centro Arti Visive, associazione culturale L’Anfora, Quartiere 3 – Colline e Castelli.

Giovedì 18 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, apertura straordinaria per Palazzo Mosca – Musei Civici e Casa Rossini – anche il pomeriggio in orario 15.30-18.30 – e biglietto ridotto (gratuito fino a 18 anni). Alle ore 17.30 nell’anfiteatro tecnologico per l’ascolto profondo di ecosistemi e musica, proiezione speciale del programma Raffaello in Sonosfera® che consente di vivere a 360°, con i sensi e l’intelletto, la bellezza di uno dei capolavori di Raffaello: il ciclo di affreschi della Stanza della Segnatura dei Musei Vaticani. Apertura pomeridiana anche per il Museo Nazionale Rossini (orario 15-18) e alle 17 appuntamento con la passeggiata fotografica ‘Gioachino, genio senza confini’.

CALENDARIO

SABATO 13 MAGGIO NOTTE DEI MUSEI

CORPO STATICO E CORPO IN MOVIMENTO

< Esercizi di contemplazione – Yoga al museo

Palazzo Mosca – Musei Civici(apertura 10-13, 15.30-24)

Orario 19,30-20,30

​Lo hatha yoga, conosciuto anche come Yoga della forza, è una disciplina che agisce sul corpo fisico e sul corpo energetico ed è volto a ritrovare armonia e integrazione di corpo mente ed anima. All’interno dei Musei Civici di Palazzo Mosca ci si dedicherà alla contemplazione delle opere fluendo di sala in sala, unendo il respiro al movimento per capire che corpo, mente e spirito sono un tutt’uno indivisibile. In collaborazione con Francesca Rossi/Associazione BodyFly StudioLab. Portare stuoia o tappetino. Ingresso € 3,00 fino a esaurimento posti disponibili

< Una scrittrice al Giro d’Italia

Museo della Bicicletta (apertura 10-13, 15.30-24)

orario 21-22

Il Museo della Bicicletta è il luogo della cultura cittadina che vuole raccontare – attraverso un percorso emozionante e piacevole per un pubblico di tutte le età – la storia gloriosa del mezzo di trasporto sostenibile per eccellenza. Attraverso l’excursus cronologico delle 40 bici da corsa, il percorso espositivo è segnato dal fil rouge del Giro d’Italia, la celeberrima corsa di ciclismo che continua a vivere nelle pagine di scrittori prestati alla corsa rosa: una su tutti, Anna Maria Ortese cui venne affidato il racconto del trentottesimo del Giro nel 1955. Alle 21 sarà possibile partecipare alle letture tratte dall’antologia di scritti e articoli La lente scura. Scritti di viaggio, un racconto sul ciclismo visto con gli occhi della prima reporter donna. Ingresso € 3,00

< Visita guidata notturna alla mostra “Superbasket 45°: i Tesori della Memoria”

Centro Arti Visive Pescheria (apertura 10-13, 16-24)

orario 22-23

Attraverso l’immensa raccolta di Alberto Cecere, l’esposizione racconta la storia della pallacanestro in occasione del 45° anniversario della rivista di riferimento del basket italiano, fondata nel 1978 dal grande giornalista Aldo Giordani. Anche la piazza della Creatività, di fronte al Centro di Arti Visive Pescheria, si trasformerà in una fucina del basket. Visita compresa nel biglietto d’ingresso. In occasione della Notte dei Musei, l’esposizione sarà visitabile con biglietto ridotto €3,00, gratuito fino a 18 anni.

UNA NOTTE CON ROSSINI: UNA STELLA CHE ILLUMINA IL BUIO

Museo Nazionale Rossini ore 21

Visita guidata che svela il Museo di Rossini sala dopo sala, attraverso un magico percorso serale al buio, guidato da una torcia che farà luce su luoghi, personaggi, documenti e lettere, legati alla vita e all’opera del grande genio; una riflessione anche sul valore della luce e dell’energia che consumiamo e su come i nostri sensi possono percepire la musica e l’arte in modo diverso. Speciale intermezzo musicale dal repertorio rossiniano, a cura degli studenti del dipartimento di fiati del Conservatorio Rossini. Visita compresa nel biglietto di ingresso, prenotazione consigliata: 0721 1922156 info@museonazionalerossini.it

DOMENICA 14 MAGGIO

ALLA RICERCA DEI PICENI. ORIENTEERING ARCHEOLOGICO PER LE VIE DEL BORGO

Borgo di Novilara, Museo Archeologico Oliveriano, dalle 15

Programma

15 Incontro a Novilara (via delle Scuole Nuove 18) con Vanessa Lani, archeologa di “Archeologia e Paesaggio”

15:30-17.30 Orienteering

18 Museo Archeologico Oliveriano premiazione della squadra vincitrice

Costo 3 euro; ingresso al Museo Archeologico Oliveriano gratuito fino a 18 anni, ridotto 4 euro per gli adulti che partecipano all’evento; prenotazione obbligatoria entro sabato 13 maggio allo 0721 33344 info@oliveriana.pu.it

In caso di pioggia, l’appuntamento è alle 16.30 presso la Biblioteca Oliveriana per attività laboratoriali

PHOTOWALK/FUORI DALLE RIGHE DEL PENTAGRAMMA ROSSINIANO

Ore 16-18 Caccia fotografica al particolare, dalle 15.45 check-in ai Musei Civici

Un percorso che coinvolge Palazzo Mosca-Musei Civici, Casa Rossini e il centro storico per una sfida a colpi di flash seguendo 10 indizi e indovinelli alla scoperta di dettagli rossiniani da fotografare dentro e fuori i musei. Ogni partecipante dovrà inviare, nel minor tempo possibile, le foto che rappresentano la soluzione ai quesiti proposti, nell’ordine cronologico richiesto. I primi 5 partecipanti che termineranno con il percorso effettuato correttamente si aggiudicheranno il premo in palio. Per partecipare: ogni partecipante può usare una sua macchina fotografica o cellulare; al momento dell’iscrizione si riceve una busta contenente i quesiti da risolvere e la mappa di Pesaro. Ingresso € 3,00 euro (bambini gratuiti), prenotazione obbligatoria 0721 387541

ANNA GUIDARINI, MADRE DI GIOACHINO: DUE VOCI A TEATRO

Museo Nazionale Rossini ore 17

In occasione della Festa della Mamma, una visita guidata che offre un approfondimento sull’intenso rapporto fra il compositore e la madre Anna: dall’infanzia, con la condivisione del lavoro a teatro, al raggiungimento della fama. Attraverso un ricco e continuo scambio epistolare, durato più di quindici anni, Rossini trovò nella madre una fidata consigliera, che lo seguì con grande partecipazione, affetto e amore sia sull’onda del successo, sia nei momenti più cupi. Visita compresa nel biglietto di ingresso, prenotazione consigliata: 0721 1922156 info@museonazionalerossini.it.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI

GIOACHINO, GENIO SENZA CONFINI. PASSEGGIATA FOTOGRAFICA

Museo Nazionale Rossini ore 17

Muniti di smartphone o fotocamera, i visitatori potranno immortalare le meraviglie delle collezioni museali, soffermandosi sui momenti più significativi della vita e dell’opera di Rossini, oltre che su Palazzo Montani Antaldi. Pubblicando le immagini sui social con gli hashtag #PhotowalkalMuseo,#GTM2023 e #museonazionalerossini, si potrà condividere con gli amici questa esperienza. Visita compresa nel biglietto di ingresso, prenotazione consigliata: 0721 1922156 info@museonazionalerossini.it.

RAFFAELLO IN SONOSFERA®

Sonosfera® ore 17.30

proiezione del programma dedicato a Raffaello, prenotazione obbligatoria 0721 387541, ingresso con biglietto ridotto, gratuito fino a 18 anni, per gli studenti del Conservatorio Rossini e per i possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro.

Palazzo Mosca – Musei Civici e Casa Rossini

apertura straordinaria del pomeriggio – orario 15.30-18.30 – e ingresso con biglietto ridotto (gratuito fino a 18 anni, per gli studenti del Conservatorio Rossini e per i possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro).

Museo Nazionale Rossini

apertura straordinaria del pomeriggio orario 15-18

ingresso a pagamento, gratuito fino a 18 anni, per gli studenti del Conservatorio Rossini e per i possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro.

www.pesarocultura.it