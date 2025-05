Grand Tour Musei Marche, iniziative e aperture straordinarie a Macerata

Macerata Musei propone una serie di eventi per il 17 maggio con la Notte dei Musei e il 18 maggio con la diciassettesima edizione del Grand Tour Musei

MACERATA – Anche per il 2025 si rinnova l’appuntamento con il Grand Tour Musei Marche. Per Macerata Musei, infatti, sono in arrivo due giorni speciali: il 17 maggio con la Notte dei Musei e il 18 maggio con la diciassettesima edizione del Grand Tour Musei, sul tema scelto da ICOM per la Giornata Internazionale dei Musei “Il futuro dei musei nelle comunità che cambiano velocemente”.

L’iniziativa è organizzata dalla Regione Marche e dalla Fondazione Marche Cultura, con l’aiuto del Ministero della Cultura e di ICOM Italia.

“Abbiamo organizzato una serie di eventi che è il risultato di un lavoro sinergico tra i diversi contenitori culturali della nostra città – interviene l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Attività che non solo mirano ad attrarre visitatori, ma che vogliono anche incoraggiare a riscoprire il patrimonio culturale di cui siamo custodi.

Durante queste giornate speciali, i musei della rete offriranno orari prolungati, mostre, visite e laboratori, permettendo così ai visitatori di immergersi in esperienze uniche e coinvolgenti. Sarà un’occasione imperdibile, per chi lo vorrà, di poter conoscere meglio le collezioni permanenti e le mostre temporanee, che raccontano la storia e l’identità del nostro territorio. La Notte dei Musei promette di essere un evento particolare offrendo un’atmosfera magica e un’opportunità per vivere l’arte sotto una nuova luce. Invitiamo tutti a partecipare attivamente perché la cultura è un bene che va condiviso”.

Per quanto riguarda la Notte dei Musei è prevista l’apertura straordinaria, fino alle 23 (ultimo accesso alle ore 22.30) dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, dell’Arena Sferisterio, dell’Infopoint Macerata e della Torre Civica, orario regolare 10:00 – 13:00 / 14:30 – 23:00.

Domenica 18 maggio, ai Musei civici in programma “Vivere a colori”. Alle 16.30 al via l’attività pensata per bambini e famiglie, organizzata all’interno del programma di “Primavera al museo”, dove la fantasia incontrerà l’arte e si trasformerà in creatività.

Il Museo Civico di Storia Naturale (via Santa Maria della Porta, 65), invece, sabato 17 maggio, nel cortile dell’immobile che lo ospita, con “Fantasmi notturni”, in programma dalle 21 alle 23, si trasformerà in un suggestivo scenario notturno, animato dai suoni degli animali che popolano le nostre foreste con attività per tutte le età. L’evento vuole far riflettere sul rapido cambiamento del rapporto tra uomo e natura dovuto all’urbanizzazione, offrendo un’occasione per riscoprire le antiche sensazioni legate al mondo naturale.

In linea con il tema della Giornata Internazionale dei Musei l’iniziativa delinea il ruolo cruciale del Museo Civico di Storia Naturale nel sensibilizzare il pubblico su questa delicata relazione. In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno del museo. Per maggiori informazioni contattare museostorianaturale@comune.macerata.it o telefonare al numero 0733 256 385.

L’Ecomuseo Villa Ficana, invece, sempre sabato 17 maggio, dalle 18 alle 22, aprirà le sue porte a una serata speciale che unisce memoria, partecipazione e visione del futuro. Il titolo dell’evento, “Passaggi – Esperienze in Movimento”, richiama le trasformazioni che attraversano le comunità, i luoghi e le persone che li abitano. Un evento pensato per coinvolgere il pubblico in maniera attiva, intima e partecipata, in linea con il tema proposto da ICOM per il 2025. L’Ecomuseo, da sempre spazio vivo e relazionale, si fa ancora una volta luogo di incontro, ascolto e scoperta, valorizzando il tempo lento, le storie condivise e il dialogo tra generazioni, culture e visioni.

Viaggio tra voci e luoghi di comunità “Trame” è un’esperienza narrativa in cui i partecipanti saranno accompagnati nelle stanze, i cortili e le atmosfere del borgo, in un percorso narrativo partecipato che coinvolge i visitatori in un’esplorazione emotiva e sensoriale attraverso i luoghi dell’ecomuseo. Guidati da personaggi simbolici legati alla storia e al presente del borgo, i partecipanti saranno invitati a mettersi nei loro panni e ad attraversare tappe esperienziali legate ai temi dell’abitare, della memoria, della trasformazione e del legame con la comunità. Ogni tappa sarà un invito ad ascoltare, raccontare, scegliere e lasciare un segno.

Un’esperienza che intreccia gioco, memoria e immaginazione.

Mostra fotografica “Vita Lenta – Il quotidiano dei volontari”

Nel corso della serata verrà inaugurata la mostra “Vita Lenta – Il quotidiano dei volontari”, curata dal nostro volontario francese del Corpo Europeo di Solidarietà Alban Besson, che racconta attraverso fotografie e testi l’esperienza di vita e volontariato trascorsa a Ficana insieme ad altri giovani europei.

Un anno vissuto nel borgo di terra cruda, tra attività, incontri, relazioni e bellezza quotidiana, che restituisce la forza della lentezza e della presenza nei luoghi.

Durante l’orario di apertura sarà possibile effettuare visite guidate accompagnati dai volontari dell’Ecomuseo. Per info e prenotazioni: museovillaficana@gmail.com | 0733 470761 (da martedì a venerdì ore 9-13)