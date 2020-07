Grand Tour delle Marche, l’11 luglio la quarta tappa a Senigallia

Presso la Rotonda a Mare , con Gioacchino Bonsignore del TG 5 e Alberto Lupini di Italia a Tavola, un tuffo tra sapori e suggestioni del cibo e dell’alta cucina

SENIGALLIA – Sabato 11 luglio 2020, presso la mitica Rotonda a Mare,a Senigallia un’intera giornata dedicata a celebrare cibo e cucina nella città rivierasca che vanta ben cinque stelle Michelin.

L’iniziativa è una tappa inedita del Grand Tour delle Marche, organizzato da Tipicità ed ANCI Marche con la partnership di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking, voluta dall’Amministrazione comunale per valorizzare la “vocazione” gourmet di un centro conosciuto in tutto il mondo anche per la rinomata “spiaggia di velluto”.

Nella città che ospita il tristellato Mauro Uliassi, il “due stelle” Moreno Cedroni ed è sede del prestigioso Istituto alberghiero “Panzini”, saranno protagonisti tanti personaggi del “gotha” tricolore dell’accoglienza e dell’ospitalità, tra i quali: Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques Italia ed Euro-Toques International, già chef della Regina Elisabetta II, Claudio Sadler, celebre chef pluristellato e presidente dell’associazione “Le Soste”, Rocco Cristiano Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi.

Opinionisti d’eccezione Gioacchino Bonsignore, Caporedattore del TG 5, e Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola. Confermata anche la presenza di Roberto Calugi, direttore della FIPE, ed anche il contributo di Chicco Cerea, arcinoto tristellato bergamasco.

In mattinata spazio al confronto, con un talk show che esplora idee e progetti per il futuro “buono” del Belpaese, ripartendo proprio da cibo e ospitalità. Nel pomeriggio, nella piazza antistante la Rotonda, scende in campo l’Accademia di Tipicità, con degustazioni d’autore sul tema “Adriatico, nutraceutica e gusto gourmet”, abbinate alle bollicine del Vigneto Marche selezionate dall’associazione Marchigianamente ed alle tradizionali bibite marchigiane.

Programma completo e aggiornamenti per il pubblico su www.tipicita.it, mentre nella piattaforma www.tipicitaexperience.it e nella app ufficiale di Tipicità tutte le attrattive di Senigallia e del territorio marchigiano, con l’indicazione delle strutture che offrono proposte speciali a tema fino al 18 luglio, grazie alla collaborazione attivata con Confcommercio Marche Centrali e con Senigalliaincoming TO di Alberghi e Turismo.

La manifestazione, che si atterrà in ogni caso a tutte le prescrizioni di sicurezza e di distanziamento previste dalle normative vigenti, rappresenta un’eccellente occasione per scoprire l’incantevole ed ondulato paesaggio collinare che cinge la città di Senigallia, mirabilmente immortalato dal genio di Mario Giacomelli. Il celebre fotografo senigalliese, a 20 anni dalla scomparsa, è protagonista di una interessante mostra.