Gradara Ludens: il 19 e 20 settembre torna il festival del gioco tra arte e storia

L’antico borgo di Gradara si trasformerà in un grande spazio ludico a cielo aperto per tutte le età. Tra le novità, l’apertura serale e misteriose aree gioco in luoghi inediti. Ingresso gratuito

GRADARA (PU) – Il 19 e 20 settembre 2026 torna Gradara Ludens, il festival del gioco che ogni anno trasforma il borgo marchigiano con le sue strade, i palazzi e le piazzette al riparo delle antiche mura, in un “castello che gioca”. L’evento, organizzato e promosso dal Comune di Gradara e Gradara Innova s.r.l. , sarà a ingresso gratuito.

Gradara Ludens è il festival che celebra il gioco non solo come forma di intrattenimento, ma come potente strumento educativo, aggregativo e socializzante. L’espressione “il castello che gioca” racchiude l’essenza di una manifestazione dal forte carattere comunitario, capace di unire generazioni diverse in un unico, grande campo da gioco dove la scoperta e la condivisione sono assolute protagoniste.

Il festival ludico dimostra inoltre come il gioco possa essere una chiave di lettura privilegiata per far conoscere e valorizzare il territorio, creando un legame indissolubile tra l’identità e la storia del borgo, all’insegna dell’inclusione e della socialità. Lontano dall’atmosfera anonima dei centri fieristici, Gradara Ludens invita turisti e cittadini gradaresi a condividere l’esperienza immersiva del gioco visitando e vivendo questo luogo incantevole, carico di storia, cultura e bellezza.

Gradara Ludens si preannuncia un evento ricco di iniziative con numerose aree gioco disseminate dentro e fuori le mura e ben cinque mostre che indagano il legame tra arte e cultura ludica.

I visitatori potranno cimentarsi in una vastissima gamma di esperienze: dai giochi da tavolo classici, strategici e cooperativi, ai coinvolgenti giochi di ruolo che prenderanno vita nei luoghi più insoliti del borgo, passando per il fascino senza tempo degli scacchi e del Subbuteo, fino alle postazioni dedicate al retrogaming e alle ricostruzioni del wargame storico.

Non mancheranno le attività per bambini e famiglie, tra i tradizionali giochi in legno, creativi flipper artigianali, laboratori ludico-circensi e grandi aree dedicate ai mattoncini. Il festival vedrà la partecipazione attiva di decine di associazioni del territorio, affiancate da case editrici di rilievo pronte a presentare in anteprima le loro novità editoriali, tra party game e nuovi titoli narrativi. Ad arricchire le due giornate ci saranno, in veste di ospiti, creator digitali, esperti del settore e autori che guideranno il pubblico in un viaggio tra le molteplici sfaccettature dell’universo ludico.

Novità e tradizione: il castello gioca anche di sera e il Premio Gradara Ludens

Per questa edizione 2026, Gradara Ludens amplia i propri orizzonti introducendo due grandi novità. La prima è l’estensione della programmazione in orario serale, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere il fascino del borgo in notturna, continuando a giocare anche dopo il tramonto.

La seconda riguarda l’allestimento di speciali aree gioco posizionate in luoghi storici e segreti del castello; spazi inediti e suggestivi che verranno svelati solo a chi parteciperà, rendendo l’esplorazione di Gradara parte integrante della sfida ludica. Si affiancano alle novità gli appuntamenti della tradizione tra cui l’assegnazione del Premio Gradara Ludens. Questo prestigioso riconoscimento, presente fin dalle prime edizioni della manifestazione negli anni Novanta, premia le personalità che si sono distinte nella diffusione e valorizzazione della cultura ludica in Italia. I vincitori di questa edizione saranno resi noti nel mese di settembre.

GRADARA LUDENS Festival del Gioco

19 e 20 settembre 2026, Gradara (PU)

Evento organizzato e promosso dal Comune di Gradara e Gradara Innova s.r.l.

Partner culturali: Fondazione Marche Cultura, TEDx Pesaro

ingresso gratuito

INFORMAZIONI E CONTATTI

Gradara Innova

tel.0541 964673 WhatsApp 331 1520659

Email: gradaraludens@gmail.com

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