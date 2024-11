Gradara è la ‘Capitale al quadrato’ dal 4 al 10 novembre

Il programma dal titolo ‘Festival degli sguardi – Sguardi d’autunno’ prevede fotografia, musica, pittura, laboratori per grandi e piccoli, presentazioni editoriali e tour alla scoperta della storia e delle eccellenze enogastronomiche

PESARO – Dal 4 al 10 novembre è il Comune di Gradara il nuovo protagonista di ‘50×50: Capitali al quadrato’, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i cinquanta Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, a turno, Capitale per una settimana lungo tutto il 2024. Nel ricco programma dal titolo ‘Festival degli sguardi – Sguardi d’autunno’, fotografia, musica, pittura, laboratori per grandi e piccoli, presentazioni editoriali e tour alla scoperta della storia e delle eccellenze enogastronomiche del territorio. L’incontro con la stampa è stato l’occasione per vedere in anteprima il video ‘Beautiful Gradara’ per la regia di Roberto Romani, realizzato con i fondi dell’Unione Europea, che verrà mostrato al pubblico per la prima volta al Festival degli sguardi sabato 9 novembre (ore 20).

Alla conferenza stampa erano presenti: Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Pesaro; per Gradara, Marino Rossini assessore al Bilancio – Attività Produttive – Società partecipate, Andrea Villa/Gradara Innova curatrice della mostra fotografica L’ALTRO SGUARDO. Vedute e visioni del paesaggio della Riviera del San Bartolo fotografie di Nicole Marchi e Vincenzo Chiappa.

Ha aperto Daniele Vimini: è chiaro che la settimana di Gradara ha un valore speciale non solo per il legame territoriale forte con Pesaro ma anche per la sua ricca storia. Avevamo già avuto in marzo la triangolazione con Gabicce con cui – insieme appunto a Gradara – condividiamo il progetto di promozione turistica la Riviera del San Bartolo grazie al Parco che ci lega.

Con Gradara le collaborazioni per eventi culturali sono già attive durante l’anno anche grazie alla collaborazione con Gradara Innova e ora la Settimana è un’ulteriore opportunità di dialogo con Pesaro. Vale la pena ricordare che Gradara è una delle mete culturali e turistiche più amate delle Marche, per il Castello ma anche per il suo ricco programma di attività durante tutto l’anno.

Ha continuato Marino Rossini: siamo davvero felici ed emozionati che sia giunto anche per Gradara il momento di celebrare l’anno di Pesaro 2024 – Capitale Italiana della cultura. Un evento “epocale” che ha unito i comuni della provincia permettendo a tutti di avere questa grande opportunità per far conoscere a livello internazionale le proprie bellezze e tipicità. Ringraziamo il Comune di Pesaro e anche naturalmente il Comune di Gabicce Mare che ci ha preceduti aprendo in modo eccellente lo scorso marzo, il Festival degli Sguardi – il nostro progetto congiunto per Pesaro 2024 – di cui siamo fieri di raccogliere il testimone.

Gabicce Mare e Gradara hanno la fortuna di godere e condividere gli incredibili panorami e la natura della Riviera del San Bartolo che abbiamo voluto valorizzare attraverso un programma di iniziative che include mostre fotografiche, concerti, percorsi culturali e sensoriali, workshop e laboratori per giovani, adulti e bambini. Il Festival degli Sguardi d’autunno è un evento diffuso che invita ad esplorare la storia e i luoghi di Gradara – il borgo, la Rocca, il museo MARV – e naturalmente il territorio con i suoi incredibili paesaggi visti con l’occhio e la sensibilità “d’artista”. Fondamentale la collaborazione delle nostre associazioni e gruppi storici che con entusiasmo, competenza e passione hanno organizzato diversi appuntamenti che impreziosiscono il calendario della settimana gradarese dedicata a Pesaro 2024.

Ha concluso Andrea Villa illustrando gli eventi del calendario: il “Festival degli sguardi” presenta una serie di appuntamenti dal taglio storico-artistico. L’inaugurazione della settimana con l’incontro storico-musicale “Sguardi peccaminosi sul Seicento” che affronta tematiche poco indagate quali sesso e prostituzione, all’interno del percorso della mostra “Il gran gioco del mondo. Giochi e stravaganze di Giuseppe Maria Mitelli”. Il 19 ottobre è stata inaugurata la mostra “L’altro sguardo.

Vedute e visioni del paesaggio della Riviera del San Bartolo” curata da me in cui Nicole Marchi e Vincenzo Chiappa danno forma ad un racconto per immagini della vita (e) del paesaggio della Riviera del San Bartolo, raccontando il territorio attraverso un altro sguardo. All’interno della mostra si terranno appuntamenti quali “Paesaggi divini/sorsi divini”, passeggiata tra vino e fotografia alla scoperta della ricchezza della nostra regione e la presentazione del libro fotografico “Vento” a cura di Nicole Marchi.

In conclusione, una tavola rotonda approfondirà la figura di Carlo Betti, fotografo, partigiano e animatore della scena culturale pesarese che documenta la Liberazione della città nel 1944. A Carlo Betti, inoltre, è dedicata la mostra “Da Gradara a Pesaro: Carlo Betti. La fotografia, l’ANPI, l’associazionismo” a cura di Marcello Sparaventi, che illustra i cambiamenti urbani del nostro territorio.

Comune di Gradara “Festival degli sguardi – Sguardi d’autunno” 4-10 novembre 2024

DOMENICA 3 NOVEMBRE

< Ore 17:30, Cortile d’Onore della Rocca – CONCERTO INAUGURALE. A cura di Corpo Bandistico di Gradara. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

LUNEDì 4 NOVEMBRE

< Ore 21, MARV – SGUARDI PECCAMINOSI SUL SEICENTO. Incontro su sesso e prostituzione nel Seicento al tempo del Mitelli. A cura di MARV – Gradara Innova. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

MARTEDì 5 NOVEMBRE

< Ore 19, MARV – “GIOVANI SGUARDI”. Aperitivo con Dj set e serata ludica. A cura di Associazione Orbita e Ludoteche del territorio. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

MERCOLEDì 6 NOVEMBRE

< Ore 21, Teatro Comunale – “OCCHI DI RAGAZZA”. Concerto sensoriale. A cura di Rocco Gerboni. Ingresso libero fino ad esaurimento posti – prenotazione obbligatoria.

GIOVEDì 7 NOVEMBRE

< Ore 20, Bar Stuzzicherie del Borgo – Cosa c’è DOP. Informati con gusto. Alla scoperta del nostro capitale gastronomico. Conduce il sommelier Raffaele Papi. Info 0541336081.

< Ore 21, Teatro Comunale – “FACCE”. Lettura scenica teatrale. A cura di Teatro dei Bottoni. Ingresso libero fino ad esaurimento posti – prenotazione obbligatoria.

VENERDì 8 NOVEMBRE

< Ore 17, Torre dell’Orologio – INSOLITO TOUR. In collaborazione con Pro loco Gradara. Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti- prenotazione consigliata.

< Ore 21, Rocca Demaniale – PAESAGGI DIVINI/SORSI DIVINI. Degustazione guidata fotografica. In collaborazione con Connubio di Vino. Ingresso libero fino ad esaurimento posti– prenotazione obbligatoria.

SABATO 9 NOVEMBRE

< Ore 10, Rocca Demaniale – “TRA ILLUSTRAZIONE E FOTOGRAFIA”. Workshop. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili prenotazione obbligatoria.

< Dalle ore 15, Rocca Demaniale – “COSA VEDONO I MIEI OCCHI!”. Laboratorio per bambini (dai 4 anni). A cura di Gradara Innova. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

< Ore 17:30, Cortile d’onore della Rocca Demaniale (Teatro Comunale in caso di maltempo). LA DANZA DEL’400 OGGI: SGUARDI SU UN PAESAGGIO INTERIORE. Laboratorio coreutico a cura di Ass. La FabulaSaltica. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

< Dalle ore 20 alle 22:30, Rocca Demaniale – SGUARDI SULLA STORIA: RITORNO ALLA CORTE DI SIGISMONDO. Animazioni e dimostrazioni alla rocca a cura dei gruppi storici di Gradara. In collaborazione con Corte Malatestiana, Corpo di Guardia, Coro San Giuseppe, Ass. La FabulaSaltica, A.D.A. Gradara-WKO. Ingresso libero.

< Ore 20, Presentazione del NUOVO SPOT “BEAUTIFUL GRADARA”

< Ore 21, Rocca Demaniale – GINEVRA NE VALE LA PENA. Lezione spettacolo su corteggiamento e cavalleria di e con Cesare Catà. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

DOMENICA 10 NOVEMBRE

< Dalle ore 10 alle 13, Punto di incontro: IAT Gradara – GRADARA – GABICCE E RITORNO: BICICLETTATA FOTOGRAFICA. In collaborazione con AVIS Gradara e CEA. prenotazione consigliata.

< Dalle ore 14, Rocca Demaniale – SGUARDI SULL’ARCHITETTURA MEDIEVALE. Laboratorio di pittura en plein air. In collaborazione con l’Associazione “La via dell’arte”. Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti – prenotazione obbligatoria.

< Ore 15, Rocca Demaniale – PRESENTAZIONE IL LIBRO FOTOGRAFICO COME OPERA D’ARTE. A cura di Nicole Marchi dedicato al libro d’arte e presentazione del volume Vento (2023). Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

< Ore 16:30, Rocca Demaniale – 80 ANNI DALLA LIBERAZIONE. A cura di ANPI Gradara, Gabicce e Tavullia. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

< Ore 17:30, Rocca Demaniale – TAVOLA ROTONDA “CARLO BETTI: FOTOGRAFO, TESTIMONE E PARTIGIANO”. In collaborazione con ANPI Provinciale di Pesaro e Urbino e Biblioteca, ANPI Gabicce Mare – Gradara – Tavullia, Archivio V. Bobbato. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

MOSTRE

< “DA GRADARA A PESARO: CARLO BETTI (1909-1993). LA FOTOGRAFIA, L’ANPI, L’ASSOCIAZIONISMO. Mostra fotografica a cura di Marcello Sparaventi; in collaborazione con Matilde della Fornace, Federico Mammarella e Cristian Vescovi con ANPI Provinciale di Pesaro e Urbino e Biblioteca, Archivio V. Bobbato, Centrale Fotografi. 1 novembre 2024 – 12 gennaio 2025 – Casa del Gufo e sale della Rocca Demaniale, orario: tutti i giorni 10-13, 14-17. Ingresso libero.

< ‘L’ALTRO SGUARDO. MOSTRA FOTOGRAFICA DI NICOLE MARCHI E VINCENZO CHIAPPA”. Mostra fotografica a cura di Andrea Villa. 19 ottobre – 1° dicembre 2024 – Sala dell’Anticappella/Rocca Demaniale. Incluso nel percorso di visita (orari e tariffe d’ingresso abituali).

Info e prenotazioni tel. 0541 964673 | 331 1520659