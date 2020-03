GLS Dolphins Ancona, il match contro i Warriors Bologna spostato al 6 giugno

ANCONA – I GLS Dolphins Ancona comunicano che il match di domenica contro i Warriors Bologna è stato spostato a domenica 6 giugno. Infatti con molta celerità la Fidaf ha provveduto a ricollocare i due turni di prima divisione che non potranno essere giocati entro il 15 marzo.

La decisione era stata presa ieri dalla Fidaf, che ha rinviato tutte le partite in programma fino al 15 marzo compreso, attuando in parte le disposizioni previste nell’ultimo decreto governativo in merito alla prevenzione da corona virus in ambito sportivo. Una scelta effettuata per mettere la salute di tutti gli atleti e degli staff al primo posto.

La prima partita in programma risulta essere al momento Dolphins Vs Ducks, domenica 22 marzo.La società GLS Dolphins Ancona comunica inoltre che visti i problemi esistenti e le incertezze future al momento la campagna abbonamenti è sospesa.Proseguiranno invece gli allenamenti adottando tutte le precauzioni igienico sanitarie consigliate dagli esperti.

Di seguito il calendario attuale e completo ricordando a tutti che le gare casalinghe sono previste al Nelson Mandela:

Domenica 22 marzo ore 16: GLS Dolphins Ancona Vs Ducks Lazio

Sabato 4 aprile ore 19,30: Panthers Parma Vs GLS Dolphins Ancona

Domenica 19 aprile ore 16: GLS Dolphins Ancona Vs Rhinos Milano

Domenica 3 maggio ore 15: Giaguari Torino Vs GLS Dolphins Ancona

Sabato 16 maggio ore 18: Seamen Milano Vs GLS Dolphins Ancona

Domenica 24 maggio ore 16: GLS Dolphins Ancona Vs Giants Bolzano

Domenica 31 maggio ore 17: GLS Dolphins Ancona Vs Washington & Jefferson (Amichevole contro un college statunitense valida come Conero Cup)

Domenica 6 giugno ore 16: GLS Dolphins Ancona Vs Warriors Bologna

Sabato 13 giugno ore 15: Guelfi Firenze Vs GLS Dolphins Ancona

(FOTO CLAUDIO BUGATTI)