“Giornata del Ringraziamento” a San Severino Marche

SAN SEVERINO MARCHE – Domani,30 novembre, il Comitato Frazione Serralta accoglierà la “Giornata del Ringraziamento”, un momento di profonda tradizione e condivisione dedicato al mondo agricolo e ai frutti del lavoro nei campi. L’evento si terrà a partire dalle ore 11 nella frazione del Comune di San Severino Marche.

La celebrazione prenderà il via con la Santa Messa, cuore spirituale della giornata. Al termine della funzione, come da tradizione, seguirà il rito della benedizione dei mezzi agricoli.

Gli agricoltori sono invitati a venire con i propri mezzi per la tradizionale benedizione, un gesto che esprime gratitudine e fiducia per il futuro del lavoro della terra.

La Giornata del Ringraziamento affonda le sue radici nella tradizione cattolica e nell’antica consuetudine di ringraziare Dio per il raccolto e per i doni della terra. Si tratta di un’occasione per rendere grazie per il buon esito del lavoro agricolo e per i doni del Creato, per sottolineare l’importanza della custodia dell’ambiente e di un’agricoltura sostenibile, per richiamare l’attenzione sul valore sociale ed economico del lavoro degli agricoltori, spesso in un contesto di riflessione sulle sfide attuali come i cambiamenti climatici e lo spreco alimentare.

L’appuntamento di Serralta si inserisce in questa consolidata tradizione, unendo la spiritualità alla celebrazione concreta della vita rurale e della coesione comunitaria.

Nella foto: una precedente edizione dell’iniziativa